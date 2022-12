Először Horváth Róbert, az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottságának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A bizottság közleménye szerint az elnök beszédében kiemelte, hogy nagyon örül, hogy három év után ismét sikerül bállal zárni az évet. Továbbá megjegyezte, hogy nehéz és hosszú éven vannak túl a hajdú-bihari játékvezetők. Ennek részleteibe nem kívánt belemenni, csupán a májusi elnökváltás körüli eseményekre tért ki. Ezzel kapcsolatban külön kiemelte, hogy szerette volna, ha Sápi Csaba, a korábbi elnök is részt vesz a vacsorán, de ő másképp döntött, amely döntésével kapcsolatban egy levelet is küldött a bálozóknak. Ezt a jelenlegi elnök fel is olvasta a jelenlévőknek.

Ezt követően a meghívott vendégeket köszöntötték, majd Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék képviselői is felszólaltak.

Forrás: MLSZ Hajdú-Bihar megyei Játékvezetői Bizottság

Érdekesség, hogy az eseményen most először adtak át okleveleket a Hajdú-Bihar Megyei Játékvezető Akadémiát elvégzőknek. Emellett egy új kategóriát is létrehoztak, melyben a játékvezetők is megszavazhatták, hogy szerintük közülük ki a legjobb.

A bál a 2022-es év záróeseménye volt, amelyet követően a játékvezetők rövid téli pihenőre vonulnak. Az új évvel azonban hamarosan kezdődik a felkészülés, hiszen februárban több Hajdú-Bihar megyei labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója is kezdetét veszi.

A díjazottak névsorát alább olvashatják.