Féltávhoz érkeztünk a labdarúgó megyei másodosztályban. Nemrég lejátszották az utolsó őszi fordulót is, a csapatok pedig, ahogy az ilyenkor lenni szokott, elvonultak regenerálódni, hogy újult erővel térjenek vissza a februári folytatásra. Az augusztusban indult szezon valamennyi fordulóját végigkövethették a Hajdú Online-on, hétvégenként rendszeresen jelentkeztünk az eredményekkel, a jegyzőkönyvekkel és persze az edzői értékelésekkel, melyek évről évre az egész bajnokság üde színfoltjai. Ezek közül szemezgettük most ki a legemlékezetesebbeket, remélve, hogy olvasóink napját is legalább annyira feldobják, mint amennyire a miénket, amikor összeválogattuk.

Kellemes időtöltést kívánunk hozzájuk!

Báránd KSE – Földes KSE 1-0 (1-0)

Mező Bence (Földes): Nagyon szeretem a mennyei megyeit, de erre lassan rámegy az egészségem.

Ebesi SBKE – Nagyhegyesi SC 0-3 (0-0)

Plókai Mihály (Nagyhegyes): Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Azt kaptuk, amire számítottunk, lelkes ellenfél, iszonyatos pálya, amire a sportszergyártó cégek sem találtak még ki cipőt.

Téglás VSE – Görbeházi KSE 5-3 (3-3)

Nagy Imre (Téglás): A hajnali telefonhívás után megfenyegettem a csapatot, hogy a buli után ha nem nyernek, a feleségemmel fognak szembenézni. Nagyon megijedtek, és szerencsére behúzták a győzelmet.

Loki Focisuli Debrecen KSE – Ebesi SBKE 0-2 (0-1)

Nagy Róbert (Loki Focisuli): Tudjuk, hogy mi a probléma, próbálunk tenni ellene, de sajnos a hétközi munka mostanában nem működik. Kökény Attila pár sora jut eszembe: rád gondolok, és a sírás fojtogat.

Loki Focisuli Debrecen KSE–Blondy FC Esztár 2–3 (2–2)

Nagy Róbert (Loki Focisuli): Sajnos a hatodik meccs után sem tudtunk nyerni, ez annyira kínos, mint mákostészta-evés után mosolyogni.

Nagyrábé Petőfi SK - Földes KSE 1-2 (0-1)

Bende Tibor (Nagyrábé): Ezen a szép vasárnapon jobb lett volna, ha otthon fújom a húslevest, majd elmegyek valamilyen szabadidős tevékenységet folytatni, amely feltölt, nem pedig tönkretesz . Kérdezzék meg a játékosoktól, hogyan lehet – egy bajnokságra való 100 százalékos helyzet kihagyásával – most már a második mérkőzésünket elveszteni hazai pályán, mert én nem találom a választ. Kis túlzással ellenfelünk kétszer lépte át a félpályát felépített támadás nélkül, magyarán ma is sikerült magunkat megvernünk. Amennyiben ennyi befektetett munkával sem tudunk eredményt elérni, valószínűleg alkalmatlanok vagyunk erre a sportra, vagy valamit nagyon át kell gondolnunk. Bár az igazsághoz hozzátartozik, míg edzőként én akarom legjobban a sikert, addig mást valóban nem érdemlünk. A többit majd elmondják, akik értenek hozzá.

Hajdúhadházi FK – Nyírmártonfalva SE 3-2 (0-0)

Konyári Sándor (Nyírmártonfalva): Egy emberből ma bohócot csináltak. Vagy sajnos ő belőlünk, mi pedig fel is ültünk a hintájára. A hazaiak minden puskaporukat ellőtték. Nem kell ennyi segítség nekik, anélkül is jók.

Konyári SE – Derecskei LSE 3-0 (3-0)

Szép Sándor (Derecske): Ma csapatunk legjobbja Kiss Csaba volt, aki finom marhapörköltöt készített.

Loki Focisuli Debrecen KSE – Nagyrábé Petőfi SK 0-5 (0-2)

Nagy Róbert (Loki Focisuli): Rotty. Ezt a játékot alázat, akarás és futás nélkül nem lehet játszani. Tudjuk, hogy mi a problémánk hetek óta, talán hónapok óta, csak jó pár ember nem tesz ellene, mert el van a kényelmes …-ban.

Görbeháza KSE-Téglás VSE 2-6 (1-2)

Nagy Imre (Téglás): Ma jól játszottunk, de egy súlyos egyéni fegyelmezetlenség miatt a három pontot majdnem elbuktuk. A csapat szíve és esze a helyén volt, és javította Csapó Pisti hibáját. Csapó Pisti, egy tálca sörrel tartozol a csapatnak!

Nádudvari SE-Ebesi SBKE 7-1 (3-0)

Kiss Norbert (Ebes): Se tűz, se akarat, se küzdelem. Beszürkültünk, mint az őszi időjárás.

Báránd KSE-Nagyhegyesi SC 1-3 (0-1)

Plókai Mihály (Nagyhegyes): Mindkét csapatnak gratulálok, hogy sérülés nélkül megúszták ezen a szántóföldön, mert ezt pályának nevezni nem lehet. Nem sértésnek szánom, de aki ezt a pályát alkalmasnak találta, kívánom neki, hogy csak sétálva menjen át rajta, és ha nem sérül meg, veszek neki egy pezsgőt. Életveszélyes a pálya!

Földes KSE – Blondy FC Esztár 4-1 (0-1)

Vajas Vera (Esztár): Tisztességes, hozzáértő, következetes, hatalomtól és nagyképűségtől mentes játékvezetést szeretnék. Vagy legalább ezek közül egyet.

Blondy FC Esztár-Földes KSE 3-2 (2-2)

Vajas Vera (Esztár): Tisztességes, hozzáértő, következetes, hatalomtól és nagyképűségtől mentes játékvezetést kaptam, e mellé pedig megérdemelt három pontot!