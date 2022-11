Megye II., 12. forduló, Északi csoport

Bocskai SE Vámospércs – Hajdúdorog SE 2-2 (1-0)

70 néző. Vezette: Kiss A. (Darányi A., Dobos K.)

Vámospércs: Bányai Cs. - Nagy N., Ladányi R., Kulik Zs., Balogh S., Nagy O., Nagy L., Asztalos S., Maczó A. (Póliyk D.), Sándor B., Kiss I. Vezetőedző: Oláh Sándor

Hajdúdorog: Kompár G. - Gyúró L., Kacsó E., Oláh T., Pálóczi T. (Percze N.), Kompár B., Balogh A., Tóth K., Szücs R., Szabó Z., Pogácsás B. (Szojka I.)

Gól: Sándor B. (2), ill. Kompár B., Balogh A.

Jók: Sándor B., ill. senki

Oláh Sándor: Eddig nem nyilatkozott.

Szojka István: Akaratgyenge hozzáállás és szörnyű, elképzeléstelen játék jellemezte ma a csapatunkat. Értékes két pontot hullajtottunk el.

Hajdúhadházi FK – Nyírmártonfalva SE 3-2 (0-0)

60 néző. Vezette: Puskás Z. (Kriston T., Zámbó T.)

Hajdúhadház: Kiss I. - Balogh I., Kiss Zs., Horváth A., Nagy M., Danó H. (Molnár D.), Papp G., Nagy I., Halder P., Hamar R. (Rézműves M.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Nyírmártonfalva: Kelemen K. - Ladó S., Jónizs A., Szemán B., Tóth T., Károlyi A. (Vértesi N.), Debreceni R. (Lakatos M.), Szemán T. (Mandics I.), Szemán Be., Rózsa N., Kiss I. (Kiss G.). Vezetőedző: Konyári Sándor

Gól: Papp G. (2), Horváth A., ill. Rózsa N. (2)

Jók: Papp G., Horváth A., Halder P., Danó H., ill. Rózsa N., Szemán Be.

Ifi: 4-2

Nagy István Zsombor: Minden klappolt ma! Az idő, a hozzáállás, a játék, a kapott három pont és a mérkőzés utáni pörkölt. Viszont a hazai ultrák hozzáállása az egész évben példaértékű, és a csapat nevében köszönjük nekik a hozzáállásukat!

Konyári Sándor: Egy emberből ma bohócot csináltak. Vagy sajnos ő belőlünk, mi pedig fel is ültünk a hintájára. A hazaiak minden puskaporukat ellőtték. Nem kell ennyi segítség nekik, anélkül is jók.

Tiszacsegei VSE – Görbeházi KSE 8-1 (2-1)

60 néző. Vezette: Hetrovics R. (Lévai Z.)

Tiszacsege: Baranyi Cs. - Budai B. (Tóth T.), Hajdu N. (Rácz L.), Nagy Á. (Simon Z.), Jecs J., Csernik J. (Fülöp D.), Deli G., Nagy L., Répási Gy., Csurgó Á., Simon N. Vezetőedző: Simon Zoltán

Görbeháza: Pájerski J. - Kiss K. (Szilágyi K.), Tóth A. (Barta Z.), Hajdú R., Siket Gy. (Pálinkás P.), Szabó I., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z., Pók D., Ferge A. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Deli G.(5), Simon N.(2), Nagy L., ill. Kiss K.

Jók: mindenki, ill. Hajdú R., Fábián Sz., Pók D.

Ifi: 3-3

Simon Zoltán: Most nyertünk, és ez volt a legfontosabb. A következő forduló sokkal fontosabb lesz, hogy elérjük a céljainkat. Gratulálok a fiúknak, és sok sikert kívánok a Görbeházának a továbbiakban!

Szolnoki Attila: Ez volt az a mérkőzés, ahol a tabellán elfoglalt pozíció mutatta a két csapat közti különbséget. De ez nem csak a tabellán, hanem a játékban is kiütközött. Sajnos nagyon sok hibával játszottunk, ennek ez lett a következménye, egy csúnya vereség. Na de hát, ahogy az öregek is mondták, a győzelem mellett ugyanúgy a vereség is a miénk. Ezt el kell fogadni, mennünk kell tovább, javítani kell a következő mérkőzésen. Gratulálok a Tiszacsege csapatának, és további sok sikert kívánok céljaik eléréséhez!

Téglás VSE – Petőfi SE Nyíracsád 5-0 (5-0), félidőben félbeszakadt

80 néző. Vezette: Mező S. (Pál G., Hajdu P.)

Téglás: Csizmár K. - Dufla D., Beszeda M., Szabó G., Köblös L., Sigér S., Mészáros P., Hevesi F., Juhász M., Varga L., Karap S. Vezetőedző: Nagy Imre

Nyíracsád: Fazekas B.-Béres Cs., Gulyás M., Gugg K., Bacsó D., Berna B., Szabó T., Nagy B., Mike I., Balogh Cs., Csecsődi I. Játékosedző: Berna Bence

Gól: Beszeda M. (2), Balogh S., Hevesi F., Gyönyörű T.

Jók: mindenki, ill. senki

Ifi: 7-0

Nagy Imre: Viccesen azt mondhatnánk, hogy egy félidei jó játék is elég volt a győzelemhez, de sajnos ezen a mérkőzésen a történtek után nem nagyon lehet mosolyogni. Nem az a tíz vendégjátékos a hibás, aki itt volt, hanem akik el se jöttek.

Berna Bence: Eddig nem nyilatkozott.

Egyeki SBSE – Nyírábrány 7-0 (1-0)

50 néző. Vezette: Horváth J. (Czibere B., Keczeli D.)

Egyek: Kiss A. - Nyerluc M. (Bujdosó R.), Zsólyomi D., Kun R., Kiss F. (Csala R.), Len Sz., Tóth A., Farkas Z., Len Á., Ficsór B., Tóth Sz. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Nyírábrány: Horváth A. - Török P., Kiss R., Pintye P., Maczó Cs., Furó Zs., Gerghel E. (Király B.), Sándor L., Klein I., Küzmös A., Fecskovics M. Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Tóth A. (3), Ficsór B. (2), Farkas Z., Zsólyomi D.

Jók: mindenki, ill. senki

Ifi: 7-3

Farkas Zoltán: Ránk fért már egy ilyen magabiztos győzelem.

Küzmös György: Két azonos képességű csapat közül az nyert ma, aki jobban akarta a győzelmet. Sajnos csúnyán kikaptunk. Várjuk a tavaszt!

Tabella Megyei II. osztály, Északi csoport 1. Tiszacsege VSE 12 8 3 1 51-17 27

2. Hajdúhadházi FK 12 8 1 3 41-22 25

3. Nyírmártonfalva SE 11 6 3 2 33-15 22

5. Téglás VSE 12 6 2 4 33-22 20

4. Hajdúdorog SE 12 5 4 3 26-20 19

7. Egyeki SBSE 12 5 3 4 37–26 18

6. Görbeházi KSE 12 5 0 7 33-45 15

8. Nyírábrány 12 4 2 6 19-38 14

10. Bocskai SE Vámospércs 11 1 1 9 20-42 4

9. Petőfi SE Nyíracsád 11 1 1 9 12-58 4

Megye II., 12. forduló, Déli csoport

Földes KSE – Báránd KSE 3-3 (1-0)

60 néző. Vezette: Szűcs L. (Vékony T., Nagy A.)

Földes: Horváth Zs. - Nedeczky Á., Orsó D., Vincze Cs. (Kemecsei B.), Faragó Gy., Orsó A., Mező R., Balogh M., Pocsai G., Karácsony F. (Papp Z.), Vincze N. Vezetőedző: Mező Bence

Báránd: Kovács B. - Szabó L., Sárközi L., Török Zs., Bodnár I., Bakonszegi M., Horváth Á., Láposi T., Rigó P. (Nagy Z.), Taricska G., Novák L. Vezetőedző: Bodó Lajos

Gól: Mező R. (3), ill. Bakonszegi M. (3)

Jók: mindenki, ill. mindenki

Ifi: 0-0

Mező Bence: Eddig nem nyilatkozott.

Bodó Lajos: Sajnálom, hogy a meccs nem hetven percig tartott, mert akkor sima 3-0-ára nyertük volna a mérkőzést. Sajnos az utolsó húsz percet elrontottuk, ennek ellenére gratulálok a fiúknak!

Nagyhegyesi SC – Ebesi SBKE 5-1 (3-1)

60 néző. Vezette: Búzás A. (Karsai B., Kiss B.)

Nagyhegyes: Marton A. - Szabó Z., Bajusz R., Erdélyi Zs., Forgács G., Oláh S., Veres N. (Bíró M.), Szabó B., Oláh G., Ispán J. (Oláh J.), Hegedüs I. Vezetőedző: Plókai Mihály

Ebes: Papp V. (Kálmán N.) - Csizi R. (Árva D.), Forgó A. (Csuka T.), Zsíros Á., Almási A., Kovács B. (Bartha G.), Fodor N., Dobos Á. (Takács Zs.), Andirkó I., Pál D., Sándor R. Vezetőedző: Kiss Norbert

Gól: Forgács G. (2), Szabó Z., Erdélyi Zs., Bíró M., ill. Kovács B.

Jók: mindenki, ill. senki

Ifi: 6-3

Plókai Mihály: Először is szeretném megköszönni a három játékvezetőnek a korrekt bíráskodást. Ritkán találkoztam ilyen korrekt játékvezetéssel. Ezt nem azért mondom, mert nyertünk, ez az igazság. Egy roppant szimpatikus és jó csapat ellen győztünk, úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten. Körülbelül egy percig volt szoros mérkőzés, ha jobban koncentrálunk az utolsó passzokra nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. További sok sikert kívánok az ebesi csapatnak!

Kiss Norbert: Eddig nem nyilatkozott.

Akcióban a Komádi, de gólt nem tudtak szerezni

Forrás: Marján László

Nádudvari SE – SRE Komádi 4-0 (2-0)

60 néző. Vezette: Hajdú I. (Pintér Á., Katona L.)

Nádudvar: Dobi A. (Nagy P.) - Székely Z. (Horváth A., Cseke Zs. (Simon R.), Puskás R., Czirbusz B., Kovács L., Petrusz P., Czidor R. (Kökény R.), Kiss L., Szathmári Z. (Kovács I.), Nagy G. (Jeges K.). Vezetőedző: Gere Csaba

Komádi: Puskás Cs. - Kirimi P., Tóth L.,Varga L., Seprenyi K., Kóti P. (Szalai F.), Kóti R., Varga L., Simon S., Aburdán A.(Kóti J.), Miczura - Varga T. Vezetőedző: Puskás Sándor

Gól: Cseke Zs. (3), Czidor R.

Jók: mindenki, ill. senki

Ifi: 4-1

Gere Csaba: Kellemes őszi labdarúgó idő, korrekt játékvezetés, sportszerű ellenfél és végre egy magabiztos győzelem, ami nagyobb arányú is lehetett volna, ha jobban összpontosítunk.

Puskás Sándor: Egy jó iramú mérkőzésen a Nádudvar akarata érvényesült, és gólokkal fölénk kerekedett, reális a végeredmény. Gratulálunk nekik!

Nádudvari gólöröm: így örültek a harmadik találatukat követően

Forrás: Marján László

Konyári SE – Derecskei LSE 3-0 (3-0)

60 néző. Vezette: Vasziliu T. (Jóni T., Nedeczky Zs.)

Konyár: Nógrádi I. -Csuka Zs., Farkas T., Lakatos R.,Tóth L., Orbán A., Urbán P., Czibere B. (Tamási G.), Erdelics T., Tamási S. (Czibere D.), Rézműves K. Vezetőedző: Czibere Tibor

Derecske: Menyhárt N. - Janó G. (Péter J.), Husi Gy. (Kovács D.), Horváth G., Szalai J. (Gyüre M.), Gurbai T., Ilyés Gy.(Hamza K.), Magyar B. (Szabó R.), Makula Cs., Kovács B. (Kiss J.), Vadász I. Vezetőedző: Szép Sándor

Gól: Urbán P. (2), Orbán A.

Jók: mindenki, ill. senki

Ifi: 0-4

Czibere Tibor: Teljesen megérdemelten szereztük meg a három pontot. Gratulálok a csapatomnak, és további sok sikert kívánok a derecskei csapatnak!

Szép Sándor: Ha minden hetedik győztes mérkőzés után szenvedünk vereséget, akkor azt most aláírjuk, de ma a hazaiak élesebbek voltak és megérdemelten nyertek. Ma csapatunk legjobbja Kiss Csaba volt, aki finom marhapörköltöt készített.

Loki Focisuli Debrecen KSE – Nagyrábé Petőfi SK 0-5 (0-2)

60 néző. Vezette: Tóth G. (Nagy R., Gajdics Z.)

Loki Focisuli: Selyem D. - Kosztin N., Károlyi N., Kevert B., Fecskán M., Lázár R., Kremniczki F. (Karika A.), Fehér J., Kecskés J., Hársfalvi P., Ocskó G. (Kevert D.). Vezetőedző: Nagy Róbert

Nagyrábé: Somogyi B. - Kiss Cs. (Füleki B.), Sipos R., Bacsó A. (Szabados M.), Kiss B. (Ötvös S.), Szőke M. (Kaszás Z.), Faragó B. (Vénig A.), Mészáros I., Szőke A. (Jánosi B.), Balás G. (Takács I.), Kovács A. Vezetőedző: Bende Tibor

Gól: Balás G. (3), Bacsó A., Kiss B.

Jók: Selyem D., Fehér J., Kosztin N., Károlyi N.

Nagy Róbert: Rotty. Ezt a játékot alázat, akarás és futás nélkül nem lehet játszani. Tudjuk, hogy mi a problémánk hetek óta, talán hónapok óta, csak jó pár ember nem tesz ellene, mert el van a kényelmes …-ban. További sok sikert kívánunk a nagyrabéi csapatnak! Kosztin Noelnek további sok sikert kívánok a civil életben, találja meg a számításait!

Bende Tibor: Nem volt egyszerű, de behúztuk. Az ellenfél kapusa parádés napot fogott ki. Gratulálok ifi csapatunk győzelméhez és játékához is! További sok sikert a debreceni csapatnak!