Megye II. osztály 8.forduló Észak

Nyírmártonfalva SE - Nyírábrány 7-0(2-0)

300 néző Vezette: Forgács K.(Papp J., Kovács R.)

Nyírmártonfalva: Kelemen K. - Ladó S.(Vértesi N.), Szemán B.(Mandics I.), Tóth T., Dobrai G.(Lakatos M.), Károlyi A.(Jónizs A.), Szemán N.(Kiss G.), Szemán T.(Verdes E.), Rózsa N., Szemán Be., Kiss I.(Debreceni R.) Vezetőedző: Konyári Sándor

Nyírábrány: Horváth A. - Debreceni J.(Gerghel Gy.), Török P., Pintye P.(Juhos Gy.), Maczó Cs.(Király B.), Furó Zs., Gerghel E., Sándor L., Klein I., Fecskovics M. Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Tóth T.(5), Rózsa N.(2)

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 4-2

Konyári Sándor: Hátul agilisak, elől pedig határozottak voltunk. Egy fokkal már magasabban égtünk. Ennek köszönhető a magabiztos győzelem.

Küzmös György: Ma sajnos ennyit tudtunk. Köszönjük a vendéglátást, és gratulálunk az ellenfélnek!

Görbeházi KSE - Hajdúdorog SE 3-2(2-1)

40 néző Vezette: Zámbó T.(Petrika R., Sütő J.)

Görbeháza: Pájerski J. - Kiss K., Toronyai L., Tóth A., Siket Gy.(Pók D.), Szabó I., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z.(Csőke K.), Ferge A.(Pálinkás P.), Ronkovics T.(Hajdú R.) Vezetőedző: Szolnoki Attila

Hajdúdorog: Kompár G. - Gyúró L., Oláh T.(Szilágyi B.), Anga A., Pálóczi T., Kompár B., Balogh A.(Oláh L.), Percze N., Tóth K., Pogácsás B.(Szabó J.), Majoros A. Vezetőedző: Szojka István

Gól: Siket Gy., Ferge A., Kiss K. Ill. Percze N., Pálóczi T.

Ifi: 3-3

Szolnoki Attila: Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetést szereztünk, de nem nyugodhattunk meg, hiszen a jó játékerőt képviselő vendégcsapat folyamatos veszélyt tartogatott számunkra. Csapatom tartását, elszántságát bizonyítja, hogy a végjátékban megnyertük a találkozót. Gratulálok csapatomnak a sikerhez, és további sok sikert kívánok a szimpatikus, sportszerű Hajdúdorog csapatának!

Szojka István: A szerencsésebb csapat nyerte a mérkőzést.

Petőfi SE Nyíracsád - Egyeki SBSE 4-3(1-1)

50 néző Vezette: László J.(Tóth G., Borkó Z.)

Nyíracsád:

Egyek: Szekér B. - Nyerluc M., Zsólyomi D., Kun R., Kiss F., Len Sz., Tóth A., Farkas Z., Len Á. Novinics M., Tóth Sz. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Gól: Illés P., Balogh T., Farkas Z., Gugg K. Ill. Novinics M., Tóth Sz., Farkas Z.

Jók: mindenki

Berna Bence: Kezd összeérni a csapat! Végre tudtunk egy jót énekelni a mérkőzés után. Remélem, ez a továbbiakban is rendszeressé válik. Ahogy a csapat vezérszurkolója mondaná: „Érik a szőlő”. Köszönjük a külső bíztatásokat, nagyon jó érzés, hogy vannak még, akik tenni akarnak a nyíracsádi fociért!

Farkas Zoltán: Nagyon váratlan vereséget szenvedtünk. Igaz, hogy rossz volt a pálya és voltak hiányzóink, de ettől függetlenül ezt a meccset meg kellett volna nyerni. Rúgunk meccsenként átlagban három gólt, de sajnos ez is kevés. Viszont tele van a csapatunk jó karakterrel, jó játékosokkal, jövő héten felállunk, és újra bizonyítunk. A játékvezetők, ahogy alkalmazzák a kézszabályt, azzal engem terrorizálnak!

Téglás VSE - Bocskai SE Vámospércs 4-1(2-1)

50 néző Vezette: Puskás Z.(Vasziliu T., Árva A.)

Téglás: Csapó I. - Beszeda M., Szabó G., Köblös L., Dufla D., Sigér S., Kovács I.(Gyönyörű T.), Tóth Cs., Hevesi F., Juhász M., Karap S.(Fejes I.) Vezetőedző: Nagy Imre

Vámospércs: Bányai Cs. - Vincze V., Nagy N., Tóth D., Ladányi R., Balogh S.(Asztalos S.), Nagy O., Forgács I., Kovács Gy.(Szőke I.), Szabó K., Sándor B. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Dufla D., Tóth Cs., Hevesi F., Fejes I. Ill. Sándor B.

Jók: Szabó G., Sígér S., Tóth Cs. Ill. Senki

Ifi: 8-0

Nagy Imre: Kiszenvedtük, de ezért is csak három pont jár, mintha parádéztunk volna.

Oláh Sándor: egyelőre nem nyilatkozott.

Tiszacsegei VSE - Hajdúhadházi FK 0-1(0-1)

50 néző Vezette: Szűcs L.(Kozma M., Czinege T.)

Tiszacsege: Baranyi Cs. - Gréz K.(Simon N.), Jecs J., Csernik J., Deli G., Simon Z., Nagy L., Tóth T.(Nagy Á.), Kovács A., Répási Gy., Csurgó Á. Vezetőedző: Simon Zoltán

Hajdúhadház: Kiss I. - Balogh I., Halder P., Kiss Zs., Horváth A., Gergely D., Danó H., Papp G.(Hamar R.), Nagy M.(Molnár D.), Nagy I., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Kiss Zs.

Ifi: 3-5

Simon Zoltán: Sajnos nem sikerült ma nyernünk, bár nagyon fontos lett volna, hogy megtartsuk a pozíciónkat. Gratulálok a Hajdúhadháznak!

Nagy István Zsombor: Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg. Viszonylag nehezen és későn lendültünk játékba, de egy gyönyörűen elvégzett szabadrúgásgóllal még a szünet előtt megszereztük a vezetést, amit fegyelmezett csapatjátékkal a második félidőben sikerült is megtartanunk.

Megye II. osztály Észak 1.Hajdúhadházi FK 8 5 1 2 25-1416

2. Tiszacsege VSE 8 4 3 1 26-10 15

3. Hajdúdorog SE 8 4 3 1 19-13 15

4.Görbeházi KSE 8 4 0 4 22-22 12

5.Nyírmártonfalva SE 7 3 3 1 20-1012

6. Egyeki SBSE 8 3 3 2 20–12 12

7. Téglás VSE 8 3 2 3 20-17 11

8. Nyírábrány 8 3 2 3 12-19 11

9.Petőfi SE Nyíracsád 8 1 1 6 6-27 4

10.Bocskai SE Vámospércs 6 0 0 6 3-25 0

Megye II. osztály 8.forduló Dél

SRE Komádi - Báránd KSE 4-1(0-0)

50 néző Vezette: Darányi A.(Nagy R., Dobos K.)

Komádi: Puskás Cs. - Kirimi P., Papp B., Tóth L., Varga L., Seprenyi K., Kóti R., Varga Lá., Nagy I.(Szalai F.), Aburdán A., Zsigmond R.(Kóti J.) Vezetőedző: Puskás Sándor

Báránd: Kovács B. - Szabó L., Pál I.(Nagy Z.), Horváth Á., Sárközi L., Bodnár I.(Tarpai Gy.), Csóka G., Novák L., Láposi T., Rigó P., Bodó L.(Orbán L.) Játékosedző: Bodó Lajos

Gól: Nagy I., Varga L., Aburdán A., Kóti R. Ill. Nagy Z.

Puskás Sándor: egyelőre nem nyilatkozott.

Bodó Lajos: Alacsony színvonalú mérkőzésen a győzelmet jobban akaró csapat nyert. A nap pozitívuma az öreg Csőri fejesgólja, és az ifi csapat győzelme.

Derecskei LSE - Blondy FC Esztár: 3-1(2-0)

50 néző Vezette: Búzás A.(Nedeczky Zs., Nagy A.)

Derecske: Menyhárt N. - Szilágyi M., Berán B.(Pilcsuk L.), Husi Gy.(Ilyés Gy.), Horváth G., Szalai J.(Péter J.), Makula Sz., Magyar B.(Hamza K.), Makula Cs., Kovács B.(Borsos Z.), Fekete B.(Farkas T.) Vezetőedző: Szép Sándor

Esztár: Gurzó B. - Kun I., Vajas V., Pellei E.(Nagy P.), Balogh B., Mona P., Sándor D., Halász B.(Sóvágó S.), Szilágyi Cs., Fekete Sz., Szocsi B.(Tóth D.)

Gól: Magyar B., Husi Gy., Horváth G. Ill. Kun I.

Jók: senki ill. senki

Szép Sándor: Nyertünk és más semmi.

Vajas Vera: Bent: csend.

Nagyrábé Petőfi SK - Földes KSE 1-2(0-1)

50 néző Vezette: Hetrovics R.(Szilágyi Z., Bíró Á.)

Nagyrábé: Somogyi B. - Vénig A.(Kovács A.), Sipos R.(Takács I.), Bacsó A.(Kolompár D.), Kiss B.(Ötvös S.), Szőke M.(Kiss Cs.), Szabados M., Faragó B., Mészáros I., Szőke A., Balás G.(Szabó I.) Vezetőedző: Bende Tibor

Földes: Horváth Zs. - Nedeczky Á., Madarász S., Bernáth I., Faragó Gy., Orsó A.(Mező R.), Vincze Cs.(Orsó D.), Balogh M., Dede I., Károlyi K., Pocsai G. Vezetőedző: Mező Bence

Gól: Takács I. Ill. Mező R.(2)

Jók: senki ill. mindenki

Ifi: 4-0

Bende Tibor: Ezen a szép vasárnapon jobb lett volna, ha otthon fújom a húslevest, majd elmegyek valamilyen szabadidős tevékenységet folytatni, amely feltölt, nem pedig tönkretesz . Kérdezzék meg a játékosoktól, hogyan lehet – egy bajnokságra való 100 százalékos helyzet kihagyásával – most már a második mérkőzésünket elveszteni hazai pályán, mert én nem találom a választ. Kis túlzással ellenfelünk kétszer lépte át a félpályát felépített támadás nélkül, magyarán ma is sikerült magunkat megvernünk. Amennyiben ennyi befektetett munkával sem tudunk eredményt elérni, valószínűleg alkalmatlanok vagyunk erre a sportra, vagy valamit nagyon át kell gondolnunk. Bár az igazsághoz hozzátartozik, míg edzőként én akarom legjobban a sikert, addig mást valóban nem érdemlünk. A többit majd elmondják, akik értenek hozzá.

Mező Bence: egyelőre nem nyilatkozott.

Loki Focisuli Debrecen KSE - Nagyhegyesi SC 3-0(1-0)

50 néző Vezette: Gyarmati I.(Hadházi L., Kovács L.)

Loki focisuli: Selyem D. - Kosztin N.(Hársfalvi P.), Karika A.(Kiss R.), Károlyi N., Kevert B.(Cseppentő F.), Fecskán M., Tóth B., Kremniczki F.(Ocskó G.), Balázs Á., Kecskés J., Lázár R. Vezetőedző: Nagy Róbert

Nagyhegyes: Marton A. - Bajusz R., Szabó Z.(Magyar L.), Oláh G., Forgács G., Oláh S., Szabó B., Veres N., Ispán J., Karika M.(Rapcsák L.), Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály

Gól: Balázs Á., Tóth B., Kiss R.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 9-0

Nagy Róbert: Egy számomra, a csapatomat ismerve nem meglepő eredményt született. Ez már régóta bennünk volt. Remélem nem érti félre a Nagyhegyes, mert egy nagyon jól felkészített csapatot sikerült legyőznünk. Soha ne add fel, a ma nehéz, a holnap még nehezebb lesz, de holnapután már ragyogni fog a nap. Gratulálok az ellenfélnek!

Plókai Mihály: egyelőre nem nyilatkozott.

Nádudvari SE - Konyári SE 1-1(0-0)

50 néző Vezette: Lévai Z.(Karsai B., Béres K.)

Nádudvar: Dobi A. - Székely Z., Cseke Zs.(Kovács I.) Puskás R.(Horváth A.), Czirbusz B., Kovács L.(Kökény R.), Czidor R., Petrusz P., Kiss L., Szathmári Z., Nagy G. Vezetőedző: Gere Csaba

Konyár: Nógrádi I. - Czibere D.(Farkas T.), Tóth L., Orbán A., Urbán P.(Lakatos R.), Czibere B., Erdelics T., Tamási S., Makula I.(Kis Z.), Rézműves K., Gellén A.(Csuka Zs.) Vezetőedző: Czibere Tibor

Gól: Czidor R.

Jók: mindenki ill.

Ifi: 3-0

Gere Csaba: Az első félidőben nagyszerűen játszottunk, szemre is tetszetősen, csak a gól hiányzott. A második félidőt rosszul kezdtük, a vendégek domináltak, gólt is szereztek. Hajtottunk az egyenlítésért, ami sikerült is. A végére nyílt lett a meccs, viszont már nem volt erőnk a győzelmet megszerezni, bármennyire is hajtottunk érte.

Czibere Tibor: Sajnos ezen a héten több betegünk meg sérültünk volt, mint a Kenézy kórházban. Felforgatott csapatom kiadta magából a maximumot. Örülünk az egy pontnak, de ha nincs az a véleményes tizenegyes, amit a hazai csapat kapott, akkor ha három napig játszunk, se rúgnak gólt.