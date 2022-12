Miskolc lesz a házigazdája a felnőtt országos bajnokságnak, amelyet szerda és szombat között rendeznek, és az év utolsó fontos eseménye lesz. A Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) társrendezője a Hell Fight Küzdősport Egyesület az elmúlt években folyamatosan a legjobb tízben végzett a magyar klubok éves versenyében, míg 2021-ben már az előkelő hatodik helyen zárt a rangsorban. A megméretetés kapcsán a MÖSZ bemutatja az esélyes versenyzőket, köztük Bernáth Attilát, a DVSC Boxing kitűnőségét.

Forrás: Magyar Ökölvívó Szövetség

A korábbi ifjúsági Európa-bajnok kisebb sérülést szenvedett november elején, de a felnőtt magyar bajnokságra teljes értékű harcos lesz. Az 51 kilóban mindig nagy vetélkedés várható Virbán Martin és Bernáth Attila között, de a debreceni bokszoló határozottan úgy érzi, ezúttal ő a jobb.

Attila a 2021-es Hajrulahovics tornagyőzelemmel magabiztosabb lett, idén ezt több nemzetközi aranyéremmel egészítette ki, 2022-ben a mérlege egyértelműen pozitív.

A májusi, jereváni Európa-bajnokságon a későbbi győztes spanyol Martin Molina ellen kapott csak ki egy szoros mérkőzésen.

„A felkészülésem nagyon jól alakult, már a serdülő, és a junior magyar bajnokságra is a csapatommal tartottam. Ott tudtam kesztyűzni egy nagyon jó barátommal, Veres Rolival, amely remek program volt.A rákövetkező héten mentem a válogatottal egy lengyelországi tornára, amely nagyon jó felmérés lett volna az országos bajnokság előtt. Sajnos az első mérkőzésemen megsérültem, így a másodikon már nem kockáztattak az edzőim, nehogy súlyosabb legyen a gond. A lengyel versenyt követően orvosi kezeléseket kaptam, és szerencsére nincs nagyobb gond, már 100 százalékos a kezem. Itthon sok futást tettünk bele a felkészülésembe, rengeteget zsákoltam, és erősítéseket is illesztettünk a programba. Voltak román kesztyűpartnereim is, de nagyon sokakkal sikerült sparringolni, minden jól sikerült. Már a végén tartunk természetesen a felkészülésnek, már a csúcsra pörgetés megy, és nagyon várom, hogy ringbe lépjek.

Az állapotom jó, és úgy gondolom, hogy jelenleg én vagyok a legjobb az 51 kilóban.

Jó évem volt, így aranyérmet várok magamtól, és természetesen Virbán Martin lesz a nagy ellenfelem. Felkészült vagyok, úgy érzem, most nem tud megállítani. A magyar bajnokság nagyon fontos, és bízom benne, hogy én képviselhetem majd Magyarországot az Európa Játékokon. Mint mindig, győzni akarok, és olimpiai kvótát szerezni” - mondta Bernáth Attila a felkészülésről, valamint a terveiről.

HBN