A DEAC kosárlabdacsapata szombat este a Honvéd együttesét fogadta és győzte le 71–59-re az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba. A harmadik negyedben már meggyőző fölénye volt David Dedek együttesének, azonban a hazai hullámvölgyet kihasználva a fővárosi gárda kiegyenlített a meccs vége előtt néhány perccel. A debreceniek viszont nem engedték ki a kezükből a meccset és otthon tartották a két pontot.

David Dedek | Forrás: Napló-archív

David Dedek, a DEAC vezetőedzője, ahogy korábban már sokszor, ezúttal is a szurkolók biztatását köszönte meg a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

– A nehéz pillanatokban, amikor a Honvéd visszajött a meccsbe, akkor hatalmas lökést adott a debreceni közönség, segítettek nekünk átlendülni a hullámvölgyön, amiért nagyon hálásak vagyunk.

A vendégek sikerre éhesen érkeztek hozzánk, gyorsan és agresszívan játszottak, ami az első félidőben 13 eladott labdához vezetett részünkről. Ezen még mindenképpen dolgoznunk kell az elkövetkezendő mérkőzések előtt, mert nem ilyen produkciót szeretnénk nyújtani.

Azonban az utolsó percekben, amikor nagyon kiélezett volt a helyzet, akkor védekezésben és támadásban is remekeltek a fiúk, és csapatként nyerték meg ezt a meccset

– fogalmazott.

Polyák László, a Debreceni Egyetem csapatának kapitánya a mezőny egyik legeredményesebb játékosa volt a maga 15 pontjával. A vezetőedző után ő is összegezte a látottakat. – Egy igazi hullámvasútként éltük meg ezt a találkozót. Voltak nagyon jó és borzalmas periódusai is a meccsnek. Ezt szerettük volna elkerülni a kezdést megelőzően, ezt felemás sikerrel valósítottuk meg. A Honvéd játékosai az első negyedben nagyon jó százalékkal dobtak belülről és kívülről is, azt tudtuk, hogy az egész mérkőzésen ezt nem fogják tudni tartani ezt a formát.

Ezt követően egy meggyőző különbséget építettünk fel, hogy őszinte legyek, a harmadik negyedben már én magam is azt hittem, hogy ezt az előnyt nem tudjuk kiengedni a kezeink közül.

Mégis visszakapaszkodott az ellenfél, de a végén jókor jó döntéseket hoztunk, és néhány extra megmozdulással eldöntöttük a javunkra a találkozót. Mindenek előtt örülök, hogy nyertesként hagytuk el a parkettet, ahogy a mester is említette, a szurkolóink biztatása rengeteget jelentett nekünk – jegyezte meg. Hozzátette: a győzelem ellenére nem elégedett a mai teljesítményünkkel, mert a következő meccsen a Kaposvár ellen ez valószínűleg nem lesz elég.

BA