Hét forduló után 2-5-ös mérleggel jelenleg a tabella 11. helyén áll a DEAC kosárlabdacsapata az első osztályú kosárlabda-bajnokságban. A deac.hu az eddigi szereplés okairól, a szezon kezdetén kitűzött célok elérésének lehetőségéről és a fiatalok szerepéről beszélt Polyák László csapatkapitánnyal.

A játékos elmondta, eddig nem elégedett a csapat teljesítményével. Mint fogalmazott, az első hét fordulóban nagyon nehéz meccseik voltak, de bízott benne, hogy a Sopron, a Falco és az Oroszlány elleni meccsekből legalább egyet, vagy akár kettőt is megnyerhetnek. – Sopronban még nem állt össze a csapat, sok volt a sérültünk is, a másik két együttes ellen, viszont tényleg csak az utolsó másodpercekben dőlt el a meccs.

Az Oroszlány elleni meccs utáni edzői nyilatkozatról is beszélt Polyák László. David Dedek vezetőedző azt mondta, néhány játékos fejben nem érkezett meg a mérkőzésre. A csapatkapitány szerint pályán kívülről vagy az oldalvonal mellől lehet, hogy másként látszott a mérkőzés, de ő ennek kapcsán, csak arról tud nyilatkozni, hogy belülről hogyan élte át a mérkőzést.

– Azt a pályán is éreztük, hogy volt különbség az első és a második félidő között. Tudtuk, hogy az OSE jól szedi a támadó lepattanókat, és a pontjaik közel felét tranzíciókból szerzik, mégis ebben a két tényezőben voltak nagyon erősek az első húsz percben, aminek köszönhetően 46 pontot kaptunk, ami rengeteg. Én is úgy látom, hogy későn ébredtünk, s bár a fordulás után jelentős javulást mutatott a játékunk, sajnos ezúttal is elvesztettünk egy egylabdás meccset.

Polyák arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb tényező, hogy elinduljanak felfelé a bajnokságban, azt felelte, a stabilitást kellene végre megtalálniuk, mert nagyom hektikus a csapat játéka.

Mint mondta, nincs egy olyan mérkőzés, ahol ne kerülnének az elején hátrányba, vagy ne lenne minimum egy olyan szakasza a meccsnek, ahol egy 8-10 pontos futást produkál az ellenfelünk. – A Paks ellen el tudtuk viselni, hogy 11-0-al kezdett az ellenfél, de azt gondolom, hogy képtelenség minden mérkőzést így lejátszani. Jobban örülnék neki, ha szépen lassan, de biztosan elkezdenénk építeni az előnyünket, és azt el tudnánk vinni egészen a végéig. Szerintem korai még temetni a csapatot, hiszen voltak már pozitív jelek, de ha ott akarunk lenni tavasszal a rájátszásban, akkor ezen kell a leginkább változtatnunk.