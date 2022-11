A debreceni kerékpársport életében nagy mérföldkő következik, hiszen vasárnap többek között a legjobb magyar bringásokat is láthatjuk a Veloparkban. Az esemény kapcsán Nagy Zoltán, a DKSI elnöke a HAON-nak elmondta, izgatottan várják az első futamot. – Több okból is különleges hétvége előtt állunk, hiszen a Velopark a Cyclo-Cross szakág tekintetében most fog debütálni. Tavasszal már az országúti szakággal rendeztünk versenyt, de ebben a tekintetben abszolút az első megmérettetés lesz.

Csapatszinten jó eredményeket várunk, az esős idő azonban feláztatta a pályát, s van akinek ez kedvez, de természetesen akadnak olyan versenyzők is, akik kevésbé örülnek ennek a körülménynek

– mondta a szakember, aki kiemelte: 2-3 debreceni éremben bízik, hiszen sokat számíthat a hazai pálya előnye és a nyomvonalak ismerete.

Forrás: Napló-archív

Nagy mérföldkő

A Velopark létrejöttével számos lehetősége akad a versenyzőknek és az ittenieknek arra, hogy folyamatosan edzésben legyenek. Nagy Zoltán szerint a cívisvárosnak komoly szerepe lehet a hazai kerékpárfejlődésben, s kiemelte: Magyarországon egyedülálló az ilyen minőségű edzőpálya. – Azon dolgozunk, hogy minél inkább központi szerepet töltsön be a cívisváros a honi sportban.

Egyesületünk hazánkban a legjobb klubok közt említhető, szeretnénk, hogy Debrecen mind infrastruktúrában mind eredmények tekintetében az élmezőnyhöz tartozzon. A Velopark tervezésébe is volt szerepünk, ennek köszönhetően rendkívül elégedett vagyok a pálya adottságaival.

Az edzők 95 százalékban belátják a pályát, ami nagyon ritkának mondható a hasonló komplexumok körében. Amennyiben a második és harmadik ütem is kész lesz, akkor több mint 3 kilométeres aszfaltozott út áll majd rendelkezésre, amin tudnak körözni és edzeni a bringásaink – nyilatkozta a tréner, majd hozzátette: a hétvégi Magyar Kupa futamon több országból is érkeznek versenyzők Debrecenbe.

A verseny több korosztályban és kategóriában zajlik majd, az első futam vasárnap 9 óra 30 perckor rajtol a Veloparkban, ahova a belépés ingyenes lesz az érdeklődőknek.

Orosz Krisztofer