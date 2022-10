A DSZC-Eötvös DSE az extraligás UTE U21-es fiókcsapatát fogadta a női röplabda NB I.-ben vasárnap este.

A két fiatal csapat összecsapásának az elejét a hibák jellemezték, az első három nyitást elhibázták a játékosok. Az UTE kapta el hamarabb a fonalat, olyannyira, hogy 1:7-nél a házigazdák már időkérésre kényszerültek. Bár egy ideig szorosabb lett az állás, ezután a fővárosiak pontosabb és erőteljesebb játékot nyújtottak, és nagy különbséggel nyerték a nyitószettet.

A második játszma eleje szorosabban alakult, Juhász Flóráék néhány pontos előnyre is szert tettek, de rossz nyitásfogadások és támadási hibák miatt már az UTE vezetett 10:14-re, majd 13:18-ra. Ezt követően stabilabbá vált a DSZC-Eötvös DSE játéka, Alison Muldrow többször is eredményesen támadott. A nyitásokkal ekkor is akadtak gondjai a hazaiaknak, de végül Berza Fanni szép sáncával 21-nél beérték a fővárosiakat. A végjátékban felváltva volt szettlabdája az ellenfeleknek, végül 29:27-re nyerte a játékrészt a DSZC-Eötvös DSE.

A harmadik játszmában az UTE a legtöbb támadását pontra tudta váltani, míg hazai oldalon ismét több ki nem kényszerített hibát vétettek a játékosok, így ez a játékrész az első eredményét hozta.

Az utolsó etapban 6:6-ig tudta tartani a lépést a DSZC-Eötvös DSE neves ellenfelével, de aztán 10:19-re elhúztak a vendégek. Innen még amerikai idegenlégiósának vezetésével 17:21-re felkapaszkodtak Pálfi Kittiék, de innen már több pontot csak az ellenfél hibájából tudtak szerezni.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb november 5-én Budaörsön szerepel.