Nem mindennapi jelenet játszódott le a múlt vasárnapi Létavértes-Hajdúböszörmény megyei első osztályú bajnoki mérkőzés első félidejében. Ahogy az a Hajdú-Bihar megyei I. osztály eredmények című Facebook-oldalon közzétett videóban is látszik, egy kutya is kedvet kapott a focihoz, és óriási lelkesedéssel vette be magát a pályára. A futballrajongó blökit a kék mezes vendégek kispadja idővel magához tudta csalogatni, így folytatódhatott az összecsapás, amelyet végül a böszörményiek nyertek meg 3–2-re.

HBN