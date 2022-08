A hazai terepfutó közösség két-három évvel ezelőtt kezdett el intenzíven bővülni, a sportág egyre népszerűbb hazánkban. A dinamikus növekedést a versenyek száma is követte: mostanra számtalan kiváló – és igazán emberpróbáló – viadalon mérettethetik meg magukat a sportolók, jellemzően a hazai középhegységekben. Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, az egyetemi sportklub ügyvezetője elmondta: nagy öröm számukra az új – immáron 31. – szakosztály megalakulása, különösen azért, mert gyakorlatilag egy már meglévőből emelkedett ki.

– Két igazolt sportolóval indult el a szakosztály. Ők mindketten a DEAC Szabadidősport szakosztály és a Debreceni Egyetem Dolgozói Mozgásprogram tagjai, akik olyan eredményeket értek el, hogy eljött az idő, hogy a DEAC-nak mindketten versenysportolói is legyenek. Klubunk nagyon fontos küldetése, hogy elvigye a világba a Debreceni Egyetem hírét. Ők mindketten a DEAC színeiben állnak rajthoz mostantól, és bízunk benne, hogy sok szép eredménnyel öregbítik az intézmény hírét – adott hangot reményének az ügyvezető.

A DEAC új szakosztályának egyik alapítója Tóth Judit, aki a DE Általános Orvostudományi Kar dolgozója. Nyár elején például teljesítette a 85 km-es Szentlászló Trail távot, leküzdve közben 3035 méter szintemelkedést. Mindezt 14 óra 28 perc alatt! Pedig a vegyésztechnikusként dolgozó versenyző nem élt mindig sportos életet.

– Én egy klasszikus sikertörténet vagy mondhatnám úgy is, hogy „sikertelenség történet” vagyok. Dohányoztam, ellustult életmódot folytattam, rengeteget számítógépeztem. Így végül jól meg is híztam. Aztán egyszer csak találkoztam egy fiatalemberrel, aki nagyon sokat futott, és hogy sok időt tölthessünk együtt, én is elkezdtem vele futni. Közben nagy vágyam lett, hogy az egyetem színeit képviseljem, most a Dolgozói Mozgásprogram összehozott minket és ezt a szakosztályt. Nagyon büszkén fogom viselni a versenyeken a DEAC címerét – mondta Tóth Judit a hirek.unideb.hu-nak.

Az ISZK informatikusa, Korpás István szintén maraton fölötti versenytávokat teljesít hétről hétre. Történetéről ő is midig kendőzetlenül beszél, példát mutat és erőt ad ezzel másoknak.

– Volt az életemben egy szakadék, amikor pszichiátriai kezelésre szorultam. Amikor onnan kijöttem, azt mondtam, valamit kezdenem kell az életemmel. A sport lett az, ami kihozott ebből a szakadékból. Gyakran edzek a DEAC pályán, itt járok el nap mint nap húsz éve, hiszen már ilyen régóta vagyok a Debreceni Egyetem dolgozója. Mindig szerettem volna ide tartozni, most lehetőség nyílt erre hivatalosan is, aminek nagyon örülök. Ez egy nagy állomása az életemnek, amire mindig emlékezni fogok – fejezte ki örömét DEAC-os igazolásával kapcsolatban az informatikus szakember.

A terepfutó szakosztály létrejötte egyrészt megkönnyíti vagy épp lehetővé teszi a nevezést az egyes megmérettetéseken a versenyzők számára. Emellett mindig presztízst jelent a mezőnynek, a rendezőknek, ha egy ilyen nagymúltú klub versenyzői is rajthoz állnak.