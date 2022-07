Mint arról korábban a Haon is beszámolt, a futballista gyerekek jövőjéért jótékonysági felkészülési találkozót rendez a DVSC vasárnap, este 18 órától a Nagyerdei Stadionban. A Loki ellenfele az ukrán első osztályú Veres Rivne lesz, a belépés ingyenes. Kusnyír Erik, a piros-fehérek futballistája az esemény mellett a felkészülésről és az idénykezdetről is beszélt portálunknak.

Remek kezdeményezés

– Sokat jelent nekem ez a találkozó, de nem csak Ukrajna miatt. Azt gondolom, bármilyen gyermeknek öröm segíteni. Mi is boldogok vagyunk, hogy támogathatjuk a kezdeményezést, amelyet nagyszerű ötletnek tartok – emelte ki Kusnyír Erik.

Ahogy arról klubja beszámolt, a jótékonysági meccsen összegyűlt összes pénzt jótékonysági célra fordítják, mégpedig egy rangos és nagyszerű utánpótlás-bajnokságra.

A Veres Junior Cup egy gyermeklabdarúgótorna-sorozat U-9-esek, U-10-esek és U-11-esek számára, amelyet az NK Veres Rivne szervez és rendez az ukrajnai Rivne városában. Az alsókerepeci születésű, magyar–ukrán kettős állampolgár futballistának közeli hozzátartozói is élnek a szomszédos, háború sújtotta országban, édesapja és édesanyja mellett a húga is Ukrajnában lakik. – Hellyel-közzel mindenki biztonságban van.

Teljes biztonságról persze nem beszélhetünk, de Kárpátalján nincs háborús helyzet.

Sajnos nem tudom őket mostanában meglátogatni, de amint megoldódik ez a sajnálatos szituáció, az első lesz, hogy hazamegyek – emelte ki, hozzátéve, az edzőtábor, illetve a felkészülés miatt egyébként is sűrű napokat él meg.

Várják a szezonkezdetet

– Túl vagyunk egy nehéz edzőtáboron. Bár nem úgy sikerültek a mérkőzések, ahogyan azt akartuk, van még előttünk két meccs, ahol szeretnénk javítani.

Az új edző jó benyomást keltett, eddig csak pozitívumokat tudok róla mondani.

A csapat pedig alig várja a bajnokság kezdetét – hangsúlyozta Kusnyír Erik, aki végre egy olyan szezont tudna magáénak, amely során a lehető legtöbb játékpercet a pályán tölti, és elkerülik a komoly sérülések. Mint azt kérdésünkre kifejtette, kihagyás nélkül játszaná végig a jövő évet, és ha behívják a korosztályos válogatottba, szívesen csatlakozna a kerethez.

A DVSC fontos kezdeményezését a szurkolók is támogathatják pénzadománnyal a vasárnapi mérkőzésen a stadionban, illetve a Campus Fesztiválra kilátogató drukkerek is a DVSC-shopban elhelyezett pénzgyűjtő urnánál (az ajándékbolt csak a fesztivállátogatóknak lesz elérhető, mindennap 16 és 20 óra között). Támogatóik adakozhatnak úgy is, hogy megvásárolják az erre az alkalomra készült, speciális, dedikált pólót – írta a dvsc.hu.

PSZ