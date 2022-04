Nagy Anikó, a DEAC női futsal- és a DVSC-DEAC futballcsapatának játékosa. Viszont nemcsak a pályán bizonyítja tehetségét, hanem a kézműves-tevékenységekben is.



Nagy Anikó a Naplónak beszélt hobbijáról, az üveggravírozásról. – Tavaly karácsony előtt kezdett foglalkoztatni, amikor nem volt futball, és elfoglaltságot kerestem magamnak. Ekkor eszembe jutott, hogy a bátyám nemrégiben vásárolt egy gravírozót, mert bele akarta írni a nevét egy késbe. Mivel én is szeretem a kézműves-tevékenységeket, ezért kipróbáltam egy poháron, de nem sikerült túl jól. Ezt követően egyre többet gyakoroltam, és lassan bele is jöttem, ekkorra már otthon szinte minden pohárra csináltam különböző feliratokat. Később a családi és baráti körömben is sikert arattak a gravírozott poharaim. Szeretem magának a munkának a folyamatát, mert kikapcsol és ellazít hétvégente – fogalmazott.



Végezetül elmondta: miután egyre nagyobb lett az érdeklődés az alkotásai iránt, már megrendelésre készíti termékeit, de nemcsak poharakra, hanem pezsgős- és borosüvegekre, valamint vázákra is gravíroz.

AB