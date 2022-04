Az olimpiai arany- és bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázót hatalmas üdvrivalgással fogadták az ifjú lokisták. Ezt követően egy kötetlen beszélgetés során mesélt arról, milyen érzésekkel élte meg, hogy elvették tőle az aranyat Pekingben, és arról is, hogy miként képes az ember átlendülni egy ilyen csalódáson. A világklasszis short trackes magával hozta a vegyes váltóval szerzett pekingi bronzérmét, amit a lányok saját kezükben is megcsodálhattak. Az találkozó végén természetesen nem maradhatott el a közös fényképek készítése és az autogram osztás sem. Sőt, Liu Shaolin Sándor az egyik akadémistát, aki nem tudott jelen lenni, fel is köszöntötte születésnapja alkalmából egy videóüzenet formájában.

A 26 éves gyorskoris ezt követően Pallagra is ellátogatott a DVSC Labdarúgó Akadémiára, ahol az ifjú labdarúgókkal is találkozott.

BA