Utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzését vívta vasárnap délután a magyar női kézilabda-válogatott Győrben Szlovákia ellen. A csütörtök esti, portugálok ellen aratott idegenbeli 30–18-as győzelem után eldőlt, hogy a Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata kijutott a novemberi kontinenstornára, így a szlovákok ellen „csak” a csoportelsőség volt a tét. A luzitánok ellen hiányzó Klujber Katrin visszatért a meccskeretbe, amelyből kimaradt Janurik Kinga, valamint a megbetegedett Márton Gréta. Ez azt is jelentette, hogy mind a hat DVSC Schaeffler játékos – Bordás Réka, Hornyák Dóra, Planéta Szimonetta, Tóvizi Petra, Vámos Petra és Csapó Kyra – be volt nevezve a mérkőzésbe. A szlovák válogatottból több játékos is az NB I.-ben pallérozódik, ráadásul gyakran vív egymás ellen edzőmérkőzést a két gárda, így sok meglepetést nem tudott okozni egymásnak a két együttes.

A válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés előtt leszögezte, a csoportgyőzelem a legfontosabb, de lényeges lenne az is, hogy a gárda kiszolgálja a közönséget a pont nélkül álló szomszédaink ellen. Ennek ellenére nem kezdtek jól a magyar lányok, ám idővel sikerült kiépíteni egy 4-5 gólos fórt, amit aztán a félidőre fokozatosan hét gólosra hizlaltak Vámos Petráék (16–9).

Egy tíz perces gólcsenddel kezdte a második játékrészt a hazai gárda, Golovin mester gyorsan meg is unta ezt és időkéréssel igyekezett felspannolni játékosait. Úgy tűnt, hogy hatottak a mesteri szavak, mert kilencre nőtt a differencia a két együttes között. A végére ismét visszavettek a mieink, ám így is magabiztos, 25–19-es győzelmet arattak Hornyák Dóráék.

Ezzel a sikerrel a magyar válogatott csoportelsőként jutott ki az Európa-bajnokságra a selejtező-csoportjából.

MSZ