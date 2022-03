A tények

OTP Bank Liga, 23. forduló

Budapest Honvéd–Debreceni VSC 4–2 (2–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 2624 néző. Vezették: Vad II István (Garai Péter, Medovarszki János).

Honvéd: Szappanos – Petkovics, Lovrics, Batik, Doka – Petruszenko (Kadiri 71.), Hidi, Nagy D (Jonsson 81). – Zsótér (Gale 71.), Manach (Bőle 57.), Lukics (Traoré 82.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

DVSC: Gróf – Poór (Baranyai 82.), Pávkovics, Deslandes, Ferenczi – Baráth (Bényei 82.), Da. Babunski (Varga 71.) – Bódi (Sós 71.), Dzsudzsák, Ugrai – Do. Babunski. Vezetőedző: Joan Carrillo.

Gól: 1–0 Nagy D. (21.), 2–0 Batik (43.), 2–1 Ugrai (56.), 2–2 Do. Babunski (58.), 3–2 Petkovics (75.), 4–2 Traoré (90.). Mesterszemmel Joan Carrillo: Nehéz mérkőzés volt. Az első félidőben jobb volt a Honvéd, annak viszont örülök, hogy fel tudtunk állni a 2 gólos hátrányból. Három gólt is pontrúgás után kaptunk, nem koncentráltunk eléggé, többek között ez okozta a vereséget. Nebojsa Vignjevic: Nagyon örülök a fontos győzelemnek, jól játszottunk, különösen az első félidőben. Az viszont nem tetszett, hogy 2-0 után túlságosan kényelmesek voltunk.