Korábbi válogatott, jelenleg szabadon szerződtethető magyar labdarúgókról közölt összeállítást vasárnap a Nemzeti Sport. A cikkben Bese Barnabás, Vadócz Krisztián és Varga Roland mellett a DVSC-től nemrég távozó Németh Krisztiánt is megemlítik.

Mint emlékeztetnek, a 37-szeres válogatott támadó szerződése felbontását kérte Debrecenben, szabadon igazolhatóként csapatot keres. A sportlap úgy tudja, lehetőségei akadnak,

információik szerint a futballista legszívesebben visszatérne Amerikába.

A labdarúgó a lapnak korábban elárulta, úgy egyezett meg szeptemberben a Lokival, hogy december végén lehetősége lesz elállni a folytatástól. A szerződésbontást kedden jelentették be.

Németh 15 év után tért vissza ősszel az NB I.-be. Korábban többször is megfordult az Egyesült Államokban, ahol a Columbus Crew SC, a Sporting Kansas City és a New England Revolution mezét is magára ölthette.