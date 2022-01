Csodálatos pályafutás végére tett pontot a nyáron Deonise Fachinello, amikor a francia első osztályú Bourg-de-Péage, játékosaként lejátszotta utolsó meccsét a 2020/21-es szezonban. A 2013-ban vb-aranyérmes átlövő visszavonult az aktív játéktól, s nem sejtette, hogy alig több mint fél évvel később a siófoki sportcsarnokban lő öt gólt a DVSC Schaeffler mezében, főszerepet játszva ezzel a megtizedelt csapat győzelmében.

„Nyáron úgy döntöttem, hogy befejezem a kézilabdát, hiszen előtte hosszú éveket játszottam magas szinten klubjaimban és a brazil válogatottban” – mesélt a klubhonlapnak tavalyi döntésének hátteréről Deonise Fachinello. „Aztán amikor a DVSC-nél úgy látták, hogy szükség lenne a játékomra, megkérdezték, hogy tudnék-e segíteni. Azt mondtam, hogy megpróbálom, de voltak kétségeim, hiszen öt hónapig nem értem labdába, nem futottam, nem tudtam, miként reagál majd a szervezetem. Éppen ezért én is meglepődtem, hogy milyen jól sikerült a visszatérésem, minden olyan természetes volt, úgy éreztem magam, mint egy fiatal játékos. Azóta is élvezem az edzéseket, élvezem a játékot. Örülök, hogy itt lehetek, és megpróbálok maximálisan segíteni a klubnak. Nagyon jó közösségbe kerültem, így könnyű volt a beilleszkedés. A csapaton kívül a városban is nagyon kedvesek az emberek, el is határoztam, hogy minél többet próbálok megtanulni magyarul, hogy tudjak velük kommunikálni.”

A reaktivált világbajnok alig egy hónapnyi edzés és egy Eger elleni Magyar Kupa-találkozó után készült a múlt szombati meccsre, ahol öt góljával főszerepet vállalat a két pont megszerzéséből.

„Siófokon a kezdés előtt természetesen volt bennem egy kis egészséges drukk, de jó volt újra átélni a meccshangulatot” – beszélt a visszatérésről Deo. „Sok problémával küzdöttünk, sok hiányzónk volt, tudtuk, hogy nehéz lesz. Hektikus, hullámzó találkozó volt, de szerencsére sikerült győznünk, és ez a legfontosabb. Szeretném, ha érmes helyen végeznénk, és jövőre indulhatnánk az európai kupában, mert idén nem sikerült jól a szereplés a csapatnak az EHF-Európa-ligában. De a Magyar Kupa is fontos, mindkét helyen szeretnénk helytállni. Várom a vasárnapot, az első hazai meccset! Tudom, hogy remek szurkolóink vannak, ami nagy motiváció számomra. Nem csak segíteni szeretném a csapatot, hanem élvezni is a kézilabdát, úgy gondolom, hogy a klubnál minden adott ehhez” – tette hozzá a játékos.

Deonise Fachinello eddig négy európai bajnokságban szerzett érmet. Ha minden jól megy, Debrecenben az ötödik is meglehet.