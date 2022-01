A DEAC jégkorongcsapata nem szűkölködik végletekig kiélezett párharcokban az utóbbi hetekben, az Újbuda elleni tavalyi mérkőzést követően nem volt ez másként vasárnap este sem, amikor a DVTK-t győzték le 5–4-es arányban.

Az első játékrészben Mazzag Dániel korán vezetést szerzett az egyetemisták számára, amelyet megfordított a miskolci alakulat, így 1–2-vel mentek pihenőre a felek. A második harmadban Hugo Turcotte remekelt, és egy perc alatt kettőt rámolt be a borsodi kapuba, de az előny csak néhány minutumig tartott, mert ismét egalizált a Diósgyőr. A fordulatok száma az utolsó húsz percre sem csökkent, a vendégek vezető gólja után az utolsó másodpercekben Rastislav Spirko és Dominik Novotny találatai révén őrült hajrával behúzta a három pontot a hajdúsági gárda. A cívisvárosiak ezzel a sikerükkel 40 megszerzett egységgel közelebb kerültek a Brassóhoz, igaz az erdélyi klub két mérkőzéssel le van maradva György József együttesétől.

Mazzag Dániel, a debreceniek támadója a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatosan. – Elég hullámzó találkozó volt, sokszor a miskolciak érdemelték volna meg a győzelmet, máskor meg mi. Jobban kezdtük az összecsapást, viszont a gólunkra volt két gyors válaszuk, de a második harmadban összeszedtük magunkat fejben, és két találattal válaszoltunk. Ezt követően ők domináltak, többet tettek a győzelemért, majd a fordítást követően volt egy időkérésünk, György József elmondta, hogy tíz percünk van megmutatni, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet. Ennek megfelelően odaszögeztük őket a kapujuk elé, és egy drámai végjátékkal sikerült nyernünk. Ez a siker még nagyobb motivációt ad számunkra a folytatáshoz – nyilatkozta a 25 esztendős csatár.

A DEAC hokisa elmondta, a MAC ellen is hasonlóan alakult a hajrá, akkor nem nekik kedvezett a szerencse. – Arra készültünk, hogy olyan többet ne fordulhasson elő, hogy két gólt kapunk az utolsó másodpercekben. Elég ritkának mondható az ilyen végjáték a jégkorongban, nekünk két meccsen is sikerült ezt összehozni, most valamelyest visszakaptunk a sorstól, amit elszórakoztunk az Újbuda ellen – fogalmazott a játékos.

A debreceniekre most sem sok pihenő vár, hiszen kedden este a Titánok vendégei lesznek Mazzagék. Az összecsapás esélyese a hajdúsági együttes, a fehérváriak mindössze a sereghajtó szerepét töltik be az idei kiírásban. A Fejér-megyeiek a legutóbbi összecsapásukon a Ferencváros otthonában szenvedtek 5–2-es vereséget, azt megelőzően pedig Miskolcon 6–3-as arányban. A két klub legutóbbi találkozásából az egyetemisták jöttek ki jobban, hiszen a Debreceni Jégcsarnokból 7–0-s zakóval küldték haza Anatolij Bogdanov legénységét.

Mazzag beszélt az előttük álló keddi mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól is. – Fontos lesz a következő találkozó, hiszen szeretnénk odaérni a hatodik helyre, így minden győzelemre igazán nagy szükségünk van. Tudjuk, hogy fiatal játékosok alkotják a Titánok együttesét, ők leginkább a fejlődés érdekében vannak ebben a ligában. Nyilván élni is szeretnének a lehetőséggel, és mindent megtesznek a győzelemért, így arra számítunk, hogy sokat korcsolyázva agresszívan fognak letámadni minket. Szeretnénk összeszedett védekezést nyújtani, amely gyors akciókkal párosulna, így sok helyzetet kialakítva gólokat szerezni, és megnyerni az összecsapást – zárta gondolatait a hajdúságiak támadója.

A Titánok–DEAC jégkorong mérkőzést kedden este 18 óra 40 perctől rendezik.

Arany Balázs