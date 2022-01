A DVTK Jegesmedvék együttesét fogadta a Debreceni Egyetem férfi jégkorongcsapata az Erste Liga legutóbbi fordulójában vasárnap. Bár a miskolciak jó formában vannak, a mérkőzés esélyesének a DEAC számított, főleg, hogy a szezon eddig összes egymás elleni bajnokiját a cívisvárosiak nyerték. Hári Norbertre a sérülése miatt még hetekig nem számíthat a szakmai stáb, és Gőz Balázs sem léphetett jégre.

Jó hangulatban készültek a hajdúságiak a mérkőzésre, hiszen az év utolsó napján a csapat stábja, játékosai és a családtagok összegyűltek, hogy egy közös korizással búcsúztassák az évet.

Vlagyimir Kulesov lövése vezette fel a találkozót, de Kiss Bence, a vendégek kapusa szépen védett. Aztán pár pillanattal később kapitulált, Mazzag Dániel ütötte be a róla kipattanó korongot. 1–0. Benyomta kapuja elé a Debrecen a vendégeket, több lövés is tesztelte a borsodi hálóőr formáját. A hatodik minutumban emberelőnybe került a cívisvárosi egylet, de az előny növelése helyett a diósgyőriek egyenlíthettek volna.

Aztán elfogyott a szerencséje a DEAC-nak, a magyar válogatott Galanisz Nikand­rosz révén egyenlített a DVTK a 10. percben. Vokla Roland kiállítása miatt megfogyatkozott a DEAC, és a korábbi debreceni Kiss Roland bombájával szinte pillanatok alatt fordítottak a vendégek. 1–2.

Rögtön támadóbbá váltak Sági Martinék, de minden próbálkozás elakadt valakiben, így miskolci előnynél vonultak az első pihenőre a csapatok.

DEAC-duplák

Kulesov rögtön gólt szerezhetett volna a második negyed elején, de ordító ziccerben nem találta el a korongot. Hugo Turcotte annál inkább, óriási bombájával egyenlített a Debrecen, 14 másodperccel később pedig már hazai előnyt mutatott az eredményjelző: Jan Dalecky ütötte a kapuba a korongot. 3–2.

Kettős emberhátrányba került a Debrecen, amely nem is tudta kihúzni a nehéz szituációt, Wehrs egyenlített újra. 3–3.

A pálya rövid rekonstrukciója sem törte meg a miskolciak szünet utáni lendületét, Walker előnyhöz is juttatta a borsodiakat. 3–4.

Próbáltak nyomni az egyetemisták, be is szorították a miskolciakat, akik csak időnként tudtak kiszabadulni a kapujuk elől, de akkor veszélyes kontrákat vezettek. Az utolsó percekre Hetényi Zoltánt is levitte a DEAC, és ez meghozta az eredményt, előbb Rastislav Spirko egyenlített, majd Dominik Novotny ütötte be a győztes gólt! 5–4.

Folytatás kedd este a Titánok otthonában.

MSZ

Jégkorong Erste Liga, alapszakasz



DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 5–4 (1–2, 2–1, 2–1)



Debreceni Jégcsarnok, 450 néző.



Gól: 1–0 Mazzag (3.), 1–1 Galanisz (10.), 1–2 (Kiss R.), 2–2 Turcotte (23.), 3–2 Dalecky (23.), 3–3 Wehrs (28.) 3–4 Walker (46.), 4–4 Spirko (60.), 5–4 Novotny (60.)