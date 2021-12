Gyirmóton zárja az évet a DVSC labdarúgócsapata, amely az NB I.-es bajnokság 17. játéknapján vasárnap 16 óra 30 perctől lép pályára. A mérkőzésről a Loki videóelemzője és pályaedzője, Czuczi Mátyás nyilatkozott a dvsc.hu-nak.

– Nagyon fontos volt a múlt hétvégi, Ferencváros elleni meccs, melyen végre sikerült 3 pontot szereznünk, másnap viszont már egyből elkezdtünk készülni a gyirmóti találkozóra, ami talán a szezon legfontosabbja lesz.

A csapat és a stáb is arra koncentrál, hogy megnyerjük az év utolsó bajnokiját, nyilván sikerrel a hátunk mögött szeretnénk menni a téli szünetre

– nyilatkozta Czuczi Mátyás, aki elmondta, kollégáival maximálisan felkészítették a gárdát a vasárnapi összecsapásra. – Megvan, mit szeretnénk játszani, már a labdarúgók is ismerik a taktikát. Ami fontos, a Gyirmót is szeret futballozni, arra számítunk, hogy nekünk jönnek az elején, hisz nekik is lényegesek a pontok. De mint mondtam, minden eshetőségre felkészültünk.