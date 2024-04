Betekinthetünk a korabeli mindennapokba

Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a kiállítás címét Kossuth kiáltványa Debrecen népéhez ihlette. – Kossuth ebben fogalmazta meg, hogy miért éppen Debrecent választották, mivel érdemelte ki a bizalmat. A reformkor idején népességszámát tekintve Debrecen az ország legjelentősebb városa volt, meghatározó gazdasági erővel, regionális centrumként funkcionált – ismertette Mazsu János a kiáltványból részleteket idézve. Elmondta, ez az időszak szokatlanul pezsgő életet hozott a cívisvárosba, fellendült a színházi élet, irodalmi szalonok nyíltak, politikai disputák zajlottak – csupa olyan dolog, amit addig csak a fővárossal kötöttek össze.

Ez Debrecennek legalább annyit adott, mint Debrecen a nemzetnek

– fogalmazta meg Mazsu János.

A kiállítás megnyitójáról Puskás István, Debrecen alpolgármestere elmondta, az esemény egy négynapos programsorozatnak a része, amelyben a 175 éves évfordulóra emlékezik a város. – A tárlat megidézi, Debrecen hogyan élte meg ezeket a történelmi időket. Azzal, hogy betekinthetünk a korabeli mindennapokba, még jobban megélhetjük a saját debreceniségünket – jegyezte meg, majd részletesen tájékoztatta a résztvevőket a tervezett rendezvényekről. Kiemelte a debreceni batyu nevű étel jelentőségét, ami leveles tésztába sütött debreceni páros medvehagymával, és felhívta rá a figyelmet, hogy a város napján, április 11-én 1849 darabot fognak belőle szétosztani.

Debrecen számos erőforrást biztosított

A tárlat tartalmáról Szendiné Orvos Erzsébet, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltárának igazgatója tájékoztatott. Megtudtuk, 2019-ben álmodták meg a kiállatást a levéltár munkatársaival, amikor a Múzeumok Éjszakája alkalmából összeállították a Debrecen, az őrváros nevű gyűjteményt.

Alighanem mindenki hallotta már, hogy Debrecen a szabadság városa, hogy Kossuth a magyarok Mózese, így feltettük a kérdést, mi újat lehet még mondani? Ez a kiállítás egy felújított gyűjtemény, amiben azt szerettük volna bemutatni, milyen szerepet vállalat a város a szabadságharcban, és milyen áldozatokkal járt, hogy elindulhatott a tavaszi hadjárat

– mondta Szendiné Orvos Erzsébet. Kifejtette, a kiállított dokumentumok és relikviák segítségével bepillantást nyerhetünk a korabeli kormány munkájába.

– Kossuth Lajos a városházán lakott, onnan irányított és írta leveleit. Utasítására az ottani Titkos Levéltárban helyezték el a Szent Koronát egy vasládában, amelyet nem is őriztek külön, olyan kevesen tudtak róla, ennek a helyiségnek az enteriőrjét is láthatjuk – mutatott az installációra. Hozzátette, a kormány feladatait azért is tanácsos ismerni, mert így érthetjük meg Debrecen szerepét. – Feladatuk volt a katonaság megszervezése, amit Debrecen óriási toborzóközpontként szolgált. A katonákat azonban el is kellett szállásolni, fel kellett ruházni, élelmezni kellett őket, a város minden erőforrását biztosította, 97 malmában őrölték a lisztet. A fegyvereket Nagyváradon készítették, de a javítási munkálatokat Debrecenben végzeték, ahol salétrom is akadt bőven, ezért a lőszergyártásba is besegített a város. A sebesült katonákat 5 kórházban látták el, a főápoló Kossuth Lajos nővére, Kossuth Zsuzsanna volt, aki a Csapó utcán, a mai Roncsbár területén lakott – sorolta Szendiné Orvos Erzsébet, majd egyéb érdekességekről számolt be.

Debrecenben nyomták a Kossuth-bankókat és Habsburg-ház trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot

Forrás: Kiss Annamarei

– A tárlat egy terepasztalon mutatja be, hogy hol laktak a kormány tagjai mellett a híres személyiségek, mint például Jókai Mór vagy Petőfi Sándor. Az érdeklődők azt is megismerhetik, hogyan öltözködtek akkoriban a debreceni cívis polgárok, de még azt is, hogyan szórakoztak Boka Károly muzsikája mellett a Hátulszíp vendéglőben. Debrecen város nyomdája is nagyon fontos szerepet töltött be ebben az időszakban, hiszen itt nyomták a Kossuth-bankókat, sőt, a Habsburg-ház trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot is, melyről számos levéltári dokumentum is megtekinthető – ismertette.