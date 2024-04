Folyamatos mozgásban a kultúrával

A költészet napja alkalmával a Méliusz Juhász Péter Könyvtár egy egész hetes programsorozattal készül, amelyről Szabó Tünde számolt be. Az intézmény igazgatóhelyettese úgy véli, a jeles napokkal összhangban rendkívül gazdag programkínálat mutatkozik meg a választékban. Mint mondta, az idei év fesztiválját egy életérzés képviseli, mely Térey János verssorát vissza adva úgy hangzik: „nem akarok mást, csak mozgást”. Ezt a dinamikát szeretnék a középpontba állítani. Az igazgatóhelyettes elmondta, szinte valamennyi kulturális intézmény, illetve oktatási intézmények, civilszervezetek és a Könyv barátai hálózat tajgai is csatlakoztak a Költészeti Fesztiválhoz.

Szabó Tünde megjegyezte, a költészet Debrecenben valóban értékes, ezt némi humorral igyekeznek megmutatni: így a fesztivál hetén verssel is meg lehet fizetni a kölcsönzői tartozást a Méliuszban.

Az igazgatóhelyettes részletesen beszélt a programokról: lesznek verseskötet-ajánlók, különböző cukrászdákkal együttműködve idén is lesz Cake poetry, kávézás a költészettel. Kiállítják az Állati jó rajzpályázat több mint száz pályaművét, valamint a Méliusz valamennyi könyvtárában városszerte szerveznek csoportfoglalkozásokat. Nemzetközi Rím Feszt is készül a Batthyány utcán, ünnepi Alföldi „Cívis” Városjárásra hív a City-Legends, valamint több tematikus sétát is rendeznek. A Posztolj verset az utcára! kezdeményezéssel elárasztják Debrecent versekkel, valamint verses biciklitúra is indul a Nagyerdőre. A Méliusz programjait ezen az oldalon olvashatják.

Kóstolással segíthetnek Debrecen polgárai

A város napján egy gasztronómiai rekordkísérletnek is tanúja lehetnek a debreceniek. A részleteket Tóth Lajostól, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub alelnökétől ismerhettük meg, aki elmondta, szeretnének aktív részesei lenni a nagyobb debreceni eseményeknek, hogy építsék és megőrizzék a hagyományokat. Elmondta, a cél, hogy április 11-én főként helyi finomságot fogyasszanak a debreceniek, ezért idén a debreceni töltött káposztára esett a választás. Több étteremmel felvették a kapcsolatot, így az már biztos, hogy csaknem háromezer adagot fognak tudni elkészíteni, emellett a’la carte ételekkel is várják a látogatókat.

Tóth Lajos elárulta, a város napján szeretnék megajándékozni Debrecen főterén a lakosokat egy valóban debreceni étellel. Mint fogalmazott, kézenfekvő lett volna a debreceni páros, azonban ennél többet szerettek volna kínálni, ezért egy új ételt kreáltak a hagyományos finomságból.

Így született meg a batyuban sült debreceni páros, melyben nem maga a klasszikus, hanem egy abból készült töltelék található. Elmondta, a debreceni páros mellett kétféle hajdúsági sajtot és medvehagymát is tartalmaz a töltelék, melyet egy leveles tésztában sütnek meg.

Ez egy rekordkísérlet lesz: 1849 adag fog elkészülni, a munkálatokba bevontuk azokat a szakiskolákat, ahol szakács képzés folyik. Négy intézmény tanulóinak a részvételével készülnek az ételek, az elkészítést pedig a Hajdúsági Gasztronómiai Klub mesterszakácsai felügyelik

– tette hozzá.

Az alelnök reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezésből hagyomány lesz, és a jövőben 20-30 ezer adagnyi, debreceni különlegességét jelképező ételt is el tudnak készíteni. Az idei kísérletre várják a debrecenieket április 11-én, 14 órakor a Kossuth téren, a rekord ugyanis akkor lesz érvényes, ha valamennyi ételt ki is osztják.

A sajtótájékoztatón kóstolót is adtak a finomságból, és bizton állíthatjuk, hogy érdemes lesz már csak emiatt is kilátogatni a főtérre Debrecen Város Napján.