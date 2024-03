12 csapat részvételével rendezik meg a Debrecen24 Aludj máskor című 24 órás vetélkedő döntőjét április 11-én. A DEMKI által szervezett rendezvény verseny részleteiről péntek délelőtt tájékoztatták a sajtót a Nagyerdei Stadionban.

A debreceniség érzése itthon tarthatja a fiatalokat

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere szerint az a cél, hogy a fiatalok szeressenek Debrecenben élni, és átérezzék, milyen debreceninek lenni. Hangsúlyozta, hogy a város van a gyermekekért, és nem fordítva.

Nagyon fontosnak tartja a lexikális tudást, de úgy gondolja, hogy a gyakorlatiasság a sikeres életpálya kulcsa – ez a játék lényege is.

Széles Diána, Fehérné Bartók Zsuzsanna és Fehér Gábor

Forrás: Czinege Melinda

A debreceniséget a helyi, támogató intézmények összefogása jelenti Halász D. János, a DEMKI Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondása alapján. A verseny lényege a számok köré épül: 24 (egy teljes napon keresztül tart majd a verseny), 12 (a résztvevő csapatok száma), 331 (az esztendők száma, amióta szabad királyi város lett Debrecen), 175 (ennyi idő telt el azóta, hogy Debrecen ideiglenesen az ország fővárosa volt), 1 (I. Lipóthoz fűződik, aki megadta a szabad királyi városi rangot Debrecennek, és bevezette a krajcárt). Ezek a szimbolikus számok mind meg fognak jelenni a vetélkedő feladataiban.

Halász D. János, a DEMKI Nonprofit Kft. ügyvezetője

Forrás: Czinege Melinda

A kreativitásra és a sokoldalúságra helyezik a hangsúlyt

Rámutatott, hogy olyan környezetet teremtenek a szervezők a feladatok elvégzéséhez, amelyben kibontakozhat a fiatalok kreativitása és a közösségi összefogás. A nyereményre is fény derült, ami egy egynapos kaland- és csúszdaparkélmény lesz Cegléden a győztes csapat számára.

A többi 11 döntősről sem feledkeznek meg, ugyanis őket is díjazni fogják.

Fehér Gábor, a Diadém Rendezvényiroda képviselője elmondta, hogy már 2001-ben kitűzték célul, hogy Debrecenbe is eljusson a játék, és ez végül tavaly sikerült is. Rávilágított, hogy a 24 órás verseny fárasztó lesz, de nagy közösségé fogja formálni a döntős diákokat.

Sokan mondták már, hogy a középiskolás éveik legnagyobb élménye volt a 24 órás vetélkedő. Szeretnénk, ha az egész város együtt játszana, hiszen olyan külső feladatokat is adunk, amelyekben anya, apa, testvér vagy akár a szomszéd is tud segíteni

– összegezte Fehér Gábor.