Újra megrendezik a Debreceni Tavaszi Fesztivált, mely április 4. és 19. között fogja megnyitni a város kulturális évadát. A rendezvény részleteiről hétfőn délelőtt sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők a Bényi Galériában. Az esemény kezdetén Újhelyi Kinga színművész és Sándor Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház zenei vezetője a Maria de Buenos Aires című darabból adtak elő egy dalt, mint később kiderült, a választás nem volt véletlen.

Puskás István köszöntőjében elmondta, igyekeztek úgy szervezni a programokat, hogy a kikelet érkeztével a kultúra is újra kinyíljon, és ez a nyitány kísérje végig az egész évet. Az alpolgármester előre vetítette, az előző évekhez képest is gazdagabb kínálattal, még több résztvevővel, a kultúra legkülönbözőbb területéről érkezik a fesztivál.

Lubickolhatunk a fesztivál jellegű eseményekben

– A Tavaszi Fesztivál egy igazi csapatmunka, ahogy Debrecen életében a kultúra egyébként is a város különböző szereplői közötti együttműködésének köszönhető – fogalmazott az alpolgármester. Hozzátette, a fesztivál már a Made in Debrecennel kezdetét veszi, és átfedésben lesz a Debreceni Költészeti Fesztivállal, valamint összefonódik április 11-ével, Debrecen város napjával is. Május elején pedig az első Debreceni Art Week is elindul, mely egy szintén többszereplős újdonság a település életében, ezzel párhuzamosan pedig a Deszka Fesztivál várja a közönséget.

Korponai Tibor, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. programigazgatója felidézte, hogy a legutóbbi klasszikus formáját a Tavaszi Fesztiválnak 2020-ban láthatták a debreceniek, míg a pandémiát követő években egy alkalommal rendhagyó köntösben, Bartók Tavasz néven rendezték meg.

Az igazgató elmondta, idén újragondolták a fesztivál koncepcióját. A szervezésben a kulturális intézmények, a civilszervezetek és a tánccsoportok egyaránt kiveszik a részüket. Hozzátette, négy fókuszpont köré építik a programokat: így a debreceniség mellett az évfordulós csoportokat méltó módon megünnepelik, felvillantják az újdonságokat, és a találkozásokra is hangsúlyt helyeznek. Mint fogalmazott, szeretnék, ha a Tavaszi Fesztivál a megpezsdülő kapcsolatok időszaka lenne.

Korponai Tibor felvázolta, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, valamint a Tükrös Zenekar közreműködésében színpadra kerül Petőfi és Arany bensőséges levelezése. Az idén 40 éves Debrecen Dixieland Jazz Band egy izgalmas műsorral készül, mely két kiváló dzsessz-szereplő, Szőke Niki és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla fellépésével egészül ki. Szintén születésnapos a 25 éves, debreceni kötődésű Talamba együttes, a formáció a Nyolc évszak című virtuóz előadását mutatja be, melyben Vivaldi Négy évszakját egészíti ki a sajátjaikkal.