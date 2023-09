– Debrecen valaha vásárvárosként, kereskedővárosként volt híres Európa szerte, életének fontos részét képezték a vásárok, sőt, mondhatni, ez határozta meg a cívisek életmódját. Bár változnak az idők, fontos, hogy Debrecen történetének és identitásának ezek az elemei tovább tudjanak élni.

Nem csak a vásározás hagyománya, de akár az ilyen alkalmak is, melyek évről évre belakják a belvárost és megőrzik itt, a történelmi terekben, ahol tényleg a debreceni vásárok zajlottak, ennek a hagyománynak a hangulatát

– mondta Puskás István alpolgármester péntek délelőtt a Dósa nádor téren, a XIII. Debreceni Népi Kézműves Fesztivál és I. Regionális Mézeskalácsos Találkozó megnyitóján.

Hozzátette: nemcsak az idegen földről érkezett kereskedők találták meg itt a piacukat, hanem a debreceni kereskedők is a különböző vásárokban tudták továbbadni az általuk létrehozott termékeket. Így a vásár és a kereskedő hagyományok továbbéléséhez elengedhetetlenek azok a kézműves tradíciók, melyek valaha és most is megtöltötték, megtöltik az árusító helyeket.