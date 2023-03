Dávid Roland, a Virtuózok V4+ Szlovénia magyarországi győztesének zongorajátékával nyitották meg csütörtök délután az Új Városháza Galériájában azt a kiállítást, mely a debreceni mézeskalácsosság történetét és jelenét mutatja be. A „Szív küldi szívnek szívesen” című tárlat megnyitóján Bódor Edit kulturális szervező köszöntőjében elmondta, a tárlat címe egy olyan ajándéknak, vásárfiának jellegzetes felirata, ami a debreceni nagyvásárokban volt kapható. A mézeskalács szív nélkül a debreceni vásár nem volt elképzelhető.

Ha ezt ajándékba adjuk, kicsit a szívünkből is adunk egy darabot, s ha ajándékba kapjuk, úgy érezzük, hogy az ajándékozó nagy szeretettel fordult hozzánk

– mutatott rá.

A hagyomány tovább él

Puskás István, Debrecen alpolgármestere emlékeztetett, A 10 éves a Debreceni Értéktár című előző kiállítás városunk tárgyi és szellemi örökségéből adott egy válogatást, most ebből emelkedik ki egy elem, a mézeskalács, ami sokunk számára a debreceniségünkhöz integránsan hozzátartozó hagyomány, melyben benne foglaltatik a város múltja és jelene, és talán jövője is. – A mostani kiállítással arra nyílik lehetőségünk, hogy a vásárokban kínált mézeskalácsnak a történetét megnézzük, tudjuk azt érzékeltetni, hogy ez a nagyon egyszerűnek tűnő édesség is, mekkora történetet hordoz magában. Szimbolikusan fel tudja mutatni, hogy minden egyes tárgyban, ami kötődik hozzánk, a közösségünkhöz, kultúránkhoz, mennyire mélyen ott van az egész múltunk – fogalmazott az alpolgármester.

Hozzátette: sajnos a magyar történelem viszontagságai úgy hozták az utóbbi bő 100 évben, sok generációs folyamat megszakadt. Igazán felemelő minden debreceni számára, hogy itt ismét egy dinasztiával találkozunk, s bízunk benne, hogy ez a folyamatosság nem szakad meg, s Debrecen legszebb hagyományaihoz híven még hosszú időn keresztül fogja építeni és szolgálni a várost – mondta Puskás István utalva arra, hogy Radics László mézeskalácsos népi iparművész fia, Radics Zoltán mézeskalács-készítőként folytatja a hagyományokat.

Folytatják a tematikus kiállításokat

Radics László megköszönte a szervezőknek, hogy a kiállítás kapcsán gondoltak rá, de úgy véli, ez nem róla, hanem sokkal inkább a mesterségről szól. –Én csak egyszerűen szerencsés helyzetbe kerültem immár 50 éve, hogy egy ilyen értéket cipelhettem magammal. Hab a tortán, hogy még nem kellett letennem, csak átadnom, hogy cipelje más, így még talán 50 évig lesz Debrecennek mézeskalácsa – jegyezte meg a Népművészet Mestere.

A HAON kérdésére elmondta, a mézeskalács Debrecen szeretetnyelve, hiszen aki eljön a cívisvárosba valamilyen rendezvényre, s meglátja a mézeskalácsszíveket, biztos, hogy kerül egy a kosárba, s eljut messzi földre, akár hazánkon túlra is.

Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mézeskalács nem egy egyszerű muzeális hagyomány ma Debrecenben, hanem piaci viszonyok között megélni képes mesterség. Emlékeztetett, 10 éve alakult meg a Debreceni Értéktár Bizottság, mely idő alatt a cívisváros értékeinek sokasága, –szám szerint 142– került be egy olyan kincseskamrába, amely egy közösségnek, identitásformáló, jelen és jövő alakító értékeit őrzi. – Most a tematikus kiállításon a jeles és messze földön híres kézműves mesterségeket és mestereket mutatjuk be, ezt követően kiváló olimpikonok, sportolók, majd sok nyelvre lefordított írónő és író kerül bemutatásra – közölte Mazsu János.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Értéktár Bizottság, a Demki Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, a Déri Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár közös tárlata április 16-áig tekinthető meg az Új Városháza nyitva tartási idejében.

