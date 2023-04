A harmincas éveiben maga mögött hagyta a színházi deszkákat, és egy nagy utazásra szánta el magát. Mi indokolta a döntést és mit tanult azokban az években?

Valóban nagy döntés volt, hiszen akkoriban minden idegszálammal a színészetre, a színházra koncentráltam. Sok minden volt a hátam mögött, játszottam jó és kevésbé jó előadásokban. Úgy vélem, ha az ember valahol nem érzi jól magát, boldogtalan és minden nap mérgezi az idegrendszerét egy tevékenységgel, akkor komolyan érdemes elgondolkodnia azon, hogy azt csinálni kell-e vagy sem. Bennem megérett az elhatározás, hogy ebből kilépek. A magánéletem is ebbe az irányba tartott, és rendkívüli módon vonzott a skandináv közeg; a természetközeliségük, a nyugalmuk és természetesen az egzisztenciális kiszámíthatóság. Az akkori párommal Svédországba költöztem két évre. Nem tartottam az ismeretlentől, engem inkább pozitív izgatottsággal tölt el, ha helyt kell állni új szituációkban.

Semmiféle művészeti tevékenységet nem végeztem. Hordtam ki újságot, parkoltam le autókat. Nem esett nehezemre a kétkezi munka. Azt éreztem, szabad vagyok és nem egy színházi próbatábla osztja be az időmet, a rövid- és hosszútávú létezésem. Később Skóciába költöztem, ahol meseszép környezetben, egy kastélyszállóban dolgoztam pincérként. Majd jött egy váratlan lehetőség, és Kínában találtam magam, Pekingben, a Budapest Étteremben. Ázsiában minden más, mint amihez addig hozzászoktam, igazából csodálatos volt. Itt is sokat tanultam. Mindenki elfogadja a sorsát, nem elégedetlenek az emberek, pedig egyszerre van jelen a mérhetetlenül nagy szegénység és a mérhetetlenül nagy gazdagság. Úgy terveztem, hogy másfél évet szánok egy ázsiai körútra, s hátizsákos turistaként végigjárom Indokínát és Indonézia egyedi szigeteit.

Mi okozta az újabb hajtűkanyart?

Több oka is volt. Az egyik húzóerő, hogy akkor indult a Zeneakadémián az alkalmazott zeneszerző szak. A zene végig az életem része volt, zongoraművésznek készültem, és – bár ez megszakadt azzal, hogy gyerekszínészként több filmben játszhattam, majd behúzott a színház világa – éreztem, hogy a zenével még lesz dolgom, ezenkívül tanulni is vágytam. Fontos volt az is, hogy hiányzott a magyar nyelv, hiszen az anyanyelvünkön tudunk leginkább alkotni, az anyanyelvünkön értjük leginkább a humort és a finom különbségeket a szavak között. Magyarországra költöztem, elvégeztem alapszakon az alkalmazott zeneszerzést, majd mesterszakon klasszikus zeneszerzőként diplomáztam. Csodálatos mestereim voltak, köztük Tallér Zsófia. Sajnos őt tavalyelőtt elvesztettük, 51 éves volt, minden szempontból óriási űrt hagyott maga után. Annak idején a Zeneakadémián, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is tanított. Utóbbiba ő hívott, a katedrát Petrovics Emiltől kapta, és nekem adta át. Azóta, tehát már 14 éve tanítok a Színművészetin, s rendkívül megtisztelő, hogy idén szeptembertől én indíthatom a zenés-színész osztályt. A hét elejére tudom rakni az összes órámat, ami egy működő modell, más osztályfőnök-színházigazgató kolléga esetében is számos példa volt és van erre. Természetesen Debrecenbe költözöm, hiszen egy vezetőnek ott a helye, ahol a társulata van.

Épp a nagy utazás előtti terhelt időszakról, a szegedi visszatérés egy évéről szólva nyilatkozott így: „Feltétel nélkül, boldogan dolgozom bármin, amiben hiszek, de ha hamis kompromisszumokat kell kötni, boldogtalanul… játszani…, akkor azt szerintem nem kell csinálni.” Miben hitt, amikor benyújtotta a pályázatát a Csokonai Színház vezetésére?

Abban hittem, sőt, biztosan tudtam, hogy ezt kell csinálnom. Viszonylag gyorsan döntök, ha már valamit részletesen megvizsgáltam. Ugyanebben az időszakban Szegeden szintén igazgatóváltás volt. Mivel évekig játszottam ott, sokan megkerestek és biztattak, hogy induljak. A szegedi helyzet számomra összehasonlíthatatlan a debrecenivel. Sosem volt kérdés, hogy ide pályázom, mert sokkal jobban érdekel egy olyan munka, amin még korábban nem dolgoztam. Vonzott az új, a felújított és a szabadtéri játszóhely kihívása, valamint lehetősége. Másrészt teljes mértékben megbízom Szabó K. István képességeiben és rendezői világlátásában. Ő pedig ezer szállal kötődik Debrecenhez.