Életrajzi adatok Mátyássy Szabolcs Zoltán (Budapest, 1974. szeptember 4.) 1994–1997 között a Nemzeti Színiakadémia növendéke Hámori Ildikó és Kőváry Katalin osztályában. 1997–2003 között a Szegedi Nemzeti Színház, 2003–2006 között a Veszprémi Petőfi Színház színésze. 2006–2007 között ismét a Szegedi Nemzeti Színházban dolgozott színészként és zeneszerzőként. Két évet élt Svédországban, majd egy-egy évet Skóciában és Kínában. 2011–2014 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alkalmazott zeneszerzés, 2014–2016 között zeneszerző mesterszakos hallgatója volt. 2012-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója, 2021-től adjunktusa. 2016-ban alapítója a Sztalker Csoport színházi formációnak. 2017-ben a Studio 5 nevű zeneszerzői csoport alapítója. 2018-tól a Magyar Zeneszerzők Szövetségének tagja. 2019 és 2022 között a Pesti Magyar Színiakadémia osztályvezető tanára. 2021-ben Művészetigazgatási menedzser képesítést szerez a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2021-ben veszi át summa cum laude DLA doktori fokozatát a(z) SZFE Doktori Iskolájában. 2021-től a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa, 2022-től az MMA Színházművészeti tagozatának köztestületi tagja. Szabó K. István (Zsibó / Románia, 1977. június 21.) - 2000-ben végzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendező szakán, majd a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház főrendezője, művészeti vezetője lett, 2004-től igazgatója. - 2005-től a temesvári Csiky Gergely Színház főrendezője. - 2007-től az ARCA független színház vezetője Bukarestben. - 2009-2011 közötti periódusban, a Piatra Neamţ-i Ifjúsági Színház főrendezője. - 2011-től 2015-ig a nagyváradi Szigligeti Színház főrendezője, művészeti igazgatója. - 2015-től Budapesten él, szabadúszó művészként folytatja pályáját. - Számos romániai és magyarországi színházban rendezett már, de Németországban és az Egyesült Államokban is megfordult színházi rendezőként. Rácz István (Debrecen, 1963. december 20.) - 1985-ben fejezte be tanulmányait a Bartók Béla Konzervatóriumban. - 1985-1991 elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. - 1990-ben csatlakozott a Magyar Állami Operaház társulatához. Oratóriuménekesként is ismert, de vendégszerepelt már prózai társulatoknál is, így a Madách Színházban, a szolnoki Szigligeti Színházban, a Víg Színházban. - A Magyar Operaénekesek Egyesületének elnöke. Végh Veronika (Debrecen 1976. 06. 18.) 1995-2000: Kossuth Lajos Tudományegyetem – Orosz nyelv és filológia

2010-2013: Debreceni Egyetem – Történelem

2013-2014: Színház és Filmművészeti Egyetem – Színházi nevelés További képzések:

Drámapedagógus, színikritikus, dramaturg

2000: a ZeneTheatrum Musical Színház alapítója és produkciós vezetője

2015: a Páholy Lakásszínház és Irodalmi Szalon alapítója és produkciós vezetője

2018: az oDEon Egyetemi Színház alapítója és produkciós vezetője

A bemutatott előadásokban színészként, koreográfusként, jelmeztervezőként vesz részt.

- 15 mesekönyve jelent meg eddig.

- Rendszeresen vezet irodalmi esteket, beszélgetéseket a Páholy Lakásszínházban.