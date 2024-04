Veteránok és újoncok a vásártéren

Miután a polgármestertől elköszöntünk, megcéloztuk az árusokat az új bódékban. – A férjem a fazekas, én vagyok az inasa a műhelyben – mondta a csodaszép edényeik között a nádudvari K. Nagyné Szarvas Eszter, aki férjével immár a huszonnegyedik szezont kezdi a Hortobágyon. – Csak saját termékeket árusítunk, amit otthon a műhelyben készítünk. Az új bódé még kicsit szokatlan, be kell laknunk, de nagy szerencsénk volt a kivitelezővel, akik megkérdezték, mik az igényeinek, és teljesítették is azokat – fogalmazta meg az új környezettel kapcsolatban.

K. Nagyné Szarvas Eszter a férjével immár a huszonnegyedik szezont kezdi a Hortobágyon

Forrás: Kiss Annamarie

Mi most árulunk először itt, a férjem fából készült termékeket készít, életfákat, játékokat, dísztárgyakat, kulcstartókat. 15 éve foglalkozunk ezzel, és most, hogy így megszépült a Hortobágy, gondoltuk, hogy itt is megpróbálkozunk – osztotta meg velünk a nagymacsi Szarvasné Módi Andrea.

Nyerlucz Annáék régi motorosoknak, vagyis inkább ostorosoknak számítanak már a vásárban. Többek között bőrdíszműveket, kézzel készített fonott kosarakat árulnak egy negyedszázada Hortobágyon, nem is volt számukra kérdés, hogy pavilont béreljenek. Mint megtudtuk, a legnépszerűbb termékeik a hagyományos ostor, a kulacs, a hűtőmágnes és a kulcstartó.

Már kipakolták portékáikat az árusok

Forrás: Kiss Annamarie

Friss, meleg a kürtőskalács, vattacukor és a lángos!

Közelebbről szemügyre vettük az ételes pavilonok kínálatát is. A kürtőskalácsokra specializálódott Szarvas nevű bódéban 2000 forintba kerül a kémény alakú édesség.

Aki szereti a vattacukrot, az biztosan nem távozik a vásártérről csalódottan, ugyanis egy másik, főként alkoholos és alkoholmentes italokat egyaránt kínáló bódéban tizennégy féle ízben kapható a pálcikára feltekert édes felhő 1000 forintos darabáron.

A Laci Lángos neve eléggé árulkodó ahhoz, hogy kitaláljuk, milyen terméket árulnak elsősorban a pavilonnál, a mellette felfüggesztett bográcsok slambuc és birkapörkölt feliratokkal szintén nem hagynak bennünk sok kétséget, hogy mivel tömhetjük a bendőnket a kihelyezett sörpadokon.