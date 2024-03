Felújítaná a Hortobágy-halastavi Kisvasutat a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; a tervező kiválasztására szóló pályázati felhívás március 6-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Mint írják, a Hortobágy Halastavi kisvasút iparvasútként a halastó üzembeállításával egyidőben kezdte meg működését több, mint 100 éve. A pálya a tóegység töltésein létesült. A jelenleg meglévő, korábban többször felújított, majd bővített pálya mintegy 3,5 km hosszon a Halastói tápcsatorna jobboldali töltésén, további 1,5 km szakasza a tápcsatorna baloldali töltésén üzemel, ma már kizárólag turisztikai üzemben.

A Tápcsatorna a pálya teljes szakaszán tóközi belső töltések között üzemel. Jellegéből adódóan az év csaknem teljes időszakában üzemi vízszinten van, mivel a feltöltést követően a közel kétezer hektár tórendszer vízvesztésének pótlását biztosítja, míg a lehalászást követően a telelők állandó vízfrissítését szolgálja ki. Az elmúlt években a Tápcsatorna töltés nagy mértékben elfajult, egyben veszélyeztetve a kisvasúti forgalmat. Több ízben alkalmaztak helyi beavatkozásokat, melyek rövideb- hosszabb ideig megállították a töltés további károsodását. Ezzel egyidejűleg a pálya karbantartási szükségletei is szembetűnően megnövekedtek.

A töltések mentett (tavak felőli) oldalain jelentős növényelburjánzás tapasztalható, de nem ritka a 30 cm törzsátmérőt meghaladó fás szárú növény sem, mely akár a töltésmagot is átfúrhatta a gyökerével. A növényzeten túl nagyszámú állati üreg, illetve járat található a vízszint fölött, melyeken esetként át lehet látni a töltés túloldalára. Ezek vízszint alatti előfordulásáról nincs információ, de nem is zárható ki. A csatorna oldali rézsűk több helyen, 100 métert meghaladóan elcsúsztak. A helyi megtámasztások cölöpsorai a szakadólap mentén kifordultak.

Állapotfelmérés is szükséges

A beruházás helyszíne a „Hortobágyi Öregtavak” halgazdasági, ökológiai hasznosítású, üzemelő halastó, mely a turista forgalom előtt meg van nyitva.

A tervezési feladatok elvégzése során keskeny nyomtávú pálya felújítását kell tervezni az állapotfelmérés, a geotechnika és a vízépítési szakági tervezés figyelembevételével, amelynek hossza 5 km. A tervezés 3 ezer 500 méter tápcsatornát érint két oldali töltéssel. A töltés állapota miatt a tervezőnek számítania kell a szokásos keresztszelvény távolság (50 m helyett) annak kétszeres sűrítésére a kritikus szakaszokon.

A gotechnikai vizsgálatok készítése is tervező feladata. Azoknak ki kell terjedniük a talajok terhelhetőségére, a töltésmag víztartalmára is. Továbbá roncsolásmentes vizsgálattal fel kell tárnia a töltésszelvényben található állat üreget, járatot, illetve estleges felhagyott műtárgyak nem szakszerűen felszámolt maradványait is. Az üzemen belüli úttal egy időben a meglévő vasúti átjáró és a jobb oldalán lévő műtárgy (tápcsatorna iker áteresze) átépítése is tervezendő.

Az ajánlatokat március 21-ig várják.