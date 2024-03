Magyarországon népbetegségnek számítanak a szív- és érrendszeri megbetegedések, a koszorúár-elváltozások és a magas vérnyomás, a halálozási arány egyik vezető oka pedig a szívinfarktus. A Haon poscaststúdiójában dr. Barta Judittal, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika szakorvosával beszéltünk, hogyan előzhetőek meg ezek a típusú egészségügyi problémák.

A szakorvos rámutatott, a férfiaknál némileg korábban fordulnak elő szív- és érrendszeri megbetegedések, már 50 éves kortól fokozottan kell figyelni a páciensekre, míg a nőknél a menopausa idejére tolódik ki. Megjegyezte, roppant felgyorsult világban élünk, az életmód és a stressz nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több tényező is befolyásolja ezeknek a betegségeknek a kialakulását.

Megelőzhető lenne

Barta Judit szerint megelőzhető lenne a betegség, ha az emberek aktív életet élnének, rendszeres, könnyű testmozgást végeznének. Mint mondta, ha nem is minden nap, de hetente egy órányi pulzusnövelő gyakorlat már sokat segíthet. A dohányzást kerülendőnek tartja, az alkoholfogyasztással kapcsolatban pedig mértékletességet ajánl a szakember.

Felhívta a figyelmet, abban a korban élünk, amikor a kábítószer-használat is több esetben a mindennapok része, ami szívelégtelenséghez és koszorúér-betegségekhez vezethet. A stressz is kiváltó ok, azonban azt elismerte, ez a gyakorlatban nem száműzhető az életünkből, azonban megtanulható a helyes kezelése, erre pedig jó módszer lehet a sport.

Sok a tévhit

A magas vérnyomással kapcsolatban elmondta, manapság változó az is, mit tartanak elfogadható értéknek, azonban a 140/90-es vérnyomás alatti érték alapesetben normálisnak számít, azonban, ha társbetegségek vannak, ezt a számot szigorúbban kell venni. Hangsúlyozta, téves az a megközelítés, hogy egy 70 éves embernek ideális a 170-es vérnyomás, míg egy 60-as éveiben járónak a 160-as normális lehet. A magas vérnyomás ugyanis ugyanolyan káros időskorban is, mint a fiatalabb korosztálynál.

A beszélgetésben szó esett még a koleszterin-szintről, a tartósan magas vérnyomásról és az intő jelekről is. A teljes felvétel itt meghallgatható: