– Hány éves korától idős valaki? – tette fel a kérdést megnyitó beszédében Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, aki elmondta, letörten vette tudomásul, amikor a szervezők erre a kérdésre azt mondták neki, hogy 55 év felett.

– jegyezte meg. Kifejtette, azért vállalta a rendezvény fővédnökségét, mert úgy látja, a nyugdíjasok társadalom által beosztott szerepe erőteljesen korlátozott. – A társadalom úgy tekint rájuk, mint akiknek két kérdés körül forog az életük: mennyi a nyugdíj összege és milyen az egészségügyi ellátás színvonala. Nem tartják őket erőforrásnak – fogalmazta meg Kósa Lajos. Rámutatott, hazánkban 2,7 millió a nyugdíjasok száma, ebből 2,5 millió fő 65 év fölötti. A Fidesz alelnöke úgy látja, kínálni kell nekik valamit azon kívül, hogy nézhetik a tévét, megtartani őket aktívnak.

– részletezte az aktív életmód jelentőségét. Példaként egy veszprémi vendéglátós szolgáltatásról beszélt, amelynek a nyugdíjas tagjai heti pár órás munkavégzéssel még pénzt is kerestek, és olyan közösséget alakítottak ki, amelyik a Veszprémi Egyetemen kurzust indított, maguk választották ki a témákat és a tanárokat is. – Mozogni kell, gondolkodni kell, aktívnak lenni, akkor a társadalom hangulata is megváltozik az idősekkel kapcsolatban – mondta, majd jó sétálást kívánt minden résztvevőnek a 13 órától rendezett szabadtéri gyalogló programra.

Kósa Lajos volt a gyaloglók Debreceni Regionális Találkozójának Fővédnöke

Forrás: Molnár Péter

Megmozdult Debrecen

Széles Diána alpolgármester, a Mozdulj, Debrecen! alapítója a mozgalom indulására emlékezett vissza köszöntőjében. – Amikor elkészült Debrecen egészségterve, kimutatta, hogy a lakosok 70 százaléka nem mozog rendszeresen. Fél évig zajlottak az előkészületek, amíg összetoboroztuk a szakembereket és azt az önkéntes gárdát, akik szívüket-lelküket teszik a projektbe. Úgy láttuk, hogy adottak voltak az infrastrukturális feltételek, de nem használtuk ki őket. Akkor azt kérdeztük, hol vannak az emberek a kondiparkokból, mára viszont odáig fejlődtünk, hogy minden helyszínen telt házasak voltak az eseményeink – ismertette.

Széles Diána arról számolt be, hogy az indulás óta eltelt két évben összesen 54 ezer embert mozdított meg a mozgalom városszerte, de hozzátette, nem a számok a fontosak, hanem a közösség.

– Mindent a közösség érdekében teszünk, és mindenki, aki itt van, tehet a közösségért – hangsúlyozta az alpolgármester.

Megmozdult a város a Mozdulj, Debrecen! hatására – erről számolt be Széles Diána

Forrás: Molnár Péter

A Gondosóra segítséget és biztonságot nyújt

A gyalogló találkozó résztvevői a Gondosóra programról is részletes tájékoztatást kaptak, a kezdeményezést Juhász Roland, szakmai vezető ismertette. Prezentációjában bemutatta, hogy a 65 év fölötti, magyar lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárok számára kialakított szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető.

– sorolta. Juhász Roland a számokat is ismertette, megtudtuk, hogy 2021 tavaszán 10 ezer készülékkel indultak, ma már 530.016 regisztrált felhasználójuk van – többek között a Korda házaspár is.

– Debrecenben megközelítőleg 43 ezer 65 év fölötti lakik, ebből 14 ezer a regisztráltak száma – tájékoztatott.

Juhász Roland elmondta, ma már több mint félmillió idős használ Gondosórát

Forrás: Molnár Péter

– A túlsúly, a cukorbetegség és a magas vérnyomás a szívproblémák kialakulásának első számú okai – mondta Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója, a Mozdulj, Debrecen! alapítója, aki az egészségügyben végzett több évtizedes munkája alatt számtalan szívet látott nyitott állapotban a műtőasztalon. – Mind felelősek vagyunk az egészségünkért. Monsart Sarolta kérdezte egy korábbi rendezvény időskorú résztvevőit, hogy hol vannak a férjeitek? Megöltük őket, mondta Sarolta, arra célozva, hogy tömjük őket étellel. A nem ízlik, fiam?-jellegű kérdések elhízáshoz vezetnek, mert a nagyvárosban nem mozgunk eleget, hogy ezt mindet elégessük. Saroltához hasonlóan egyszerűen és nyíltan kell erről beszélni – mutatott rá Papp Csaba.

Papp Csaba a szívproblémák kialakulásának első számú okai

Forrás: Molnár Péter

Programok a rendszeres mozgás népszerűsítése érdekében

A találkozó hátralevő részében Módy Tóbiás, a Sportorvosi Tanszék képviseletében tartott előadást a rendszeres mozgás egészségre gyakorolt hatásáról, Monspart Zsolt a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítványról tartott ismertetőt. A prezentálók között felszólalt még Gyurcsik Zsuzsanna vezető gyógytornász, Kovács Kriszta szenior tréner és Kőrösi Judit, a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület alapító elnöke. A közös gyalogtúrát 13 órakor kezdték Kőrösi Judit vezetésével, amelyen a résztvevők mozgás közben Papp Csaba egészségügyi információit is hallgathatták fülhallgatón keresztül.