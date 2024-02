A prosztataproblémákról a legtöbben csak akkor szereznek tudomást, amikor már a tünetek megnehezítik a mindennapjaikat. Ilyen például a sűrű vizelési inger, az akadozó vizelet, vagy az, hogy ezek miatt az éjszaka közepén is fel kell kelni. Dr. Flaskó Tibor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) Urológiai Klinika klinikaigazgatója volt podcaststúdiónk vendége.

A beszélgetés során kiderült, hogy az olyan ártatlannak tűnő panaszok, mint a sűrű vizelési inger is daganatos betegségek előszelei lehetnek.

– Az idősödő férfiak egyik leggyakoribb problémáját a vizelési panaszok jelentik – kezdte. Kifejtette, a kor előrehaladtával a prosztata egy jóindulatú megnagyobbodáson megy keresztül. 70 év körül a férfiak több mint 50 százaléka küzd a megnagyobbodott prosztata okozta vizelési problémákkal. – Gyakrabban kell WC-re menni, éjszaka is fel kell kelni, kicsit nehezebben indul, kicsit vékonyabb sugárban ürül a vizelete. Ezek azok a panaszok, amik felhívhatják arra a figyelmet, hogy történt valami a vizeletürítési rendszerrel, tulajdonképpen a prosztatájával – fogalmazott az urológus szakorvos.

Flaskó Tibor kiemelte, a kellemetlenségek mellett rosszindulatú folyamatok is elindulhatnak, a legnagyobb problémát pedig az jelenti, hogy ennek nincsenek specifikus jelei, amikből egyértelműen eldönthető volna, hogy valakinek csak jóindulatú, vagy éppen rosszindulatú megnagyobbodása, magyarul prosztatarákja van.

– Ha megjelentek az első panaszok, akkor érdemes urológushoz fordulni és kideríteni, hogy mi állhat ezek hátterében. A vizsgálatok egyébként nem fájdalmasak, vizeletvizsgálat történik, kérdőívet kell kitölteni a panaszokról, valamint az objektivitása érdekében egy vérvételre, majd vérvizsgálatra is sor kerül. Az urológus szakemberek időnként alkalmaznak egy úgynevezett vízeséses vizsgálatot is, ekkor egy speciális műszerbe kell vizelnie a betegnek. Továbbá nagyon szoktak tőle félni, de nem jelent különösebb problémát a prosztata végbélen keresztül megtapintása sem. Egy kissé kellemetlen, de túlélhető vizsgálat – fogalmazott a szakorvos.

A prosztatarák szűrés működik

Számos rákos megbetegedés kapcsán léteznek megelőző szűrések, erre időről időre igyekeznek is felhívni a figyelmet különböző szervezetek például a méhnyakrák esetén is.

Flaskó Tibor ennek kapcsán elmondta, 50 éves korban érdemes minden férfinek szűrővizsgálaton részt vennie, még akkor is, ha nincsenek panaszai. Rámutatott, ha a családban volt már hasonló megbetegedés, netán prosztatarák, akkor viszont indokolt lehet már jóval korábban is. Hozzátette, ezeket a vizsgálatokat nem elegendő egyszer elvégezni, jellemzően egy-két évente érdemes megismételni.

– A szűrővizsgálatoknak az a célja, hogy kiszűrjék azokat a pácienseket, akiknél a prosztatarák előfordulásának magas a valószínűsége. Ezt követően ezeket a betegeket persze tovább vizsgálják, hiszen, ha időben felfedezik a prosztatarákot, akkor ez a betegség gyógyítható – hangsúlyozta a szakember.

Forrás: MW-archív

A panaszok és a prosztatarák kezelése

Sajnos előfordulhat olyan is, hogy az első vizsgálat után olyan eredmények születnek, amelyek miatt újabb vizsgálatokra, kezelésekre, esetleg műtétre is szükség lehet. A rák nem válogat, jól mutatta ezt III. Károly brit uralkodó megbetegedése is. De ahogy azt a szakorvos is hangsúlyozta, az eredmények tükrében nem feltétlen kell egyből a legrosszabbra gondolni.

A vizsgálatokat követően az egyik lehetőség a prosztata jóindulatú megnagyobbodása. Amennyiben a diagnózis ezt erősíti meg, akkor a tünetek súlyosságától és a vizsgálat eredményeitől függően több kezelési mód közül is választhat a páciens

– emelte ki Flaskó Tibor.

Ismertette azt is, a másik lehetőség a rosszindulatú prosztatadaganat, ahol a súlyosabb panaszok egy része még ugyan kezelhető gyógyszerekkel, de amennyiben tovább romlik a páciens állapota és olyan szövődmények is felmerülnek, mint a véres, elakadt vizelet, akkor a katéterezés vagy a prosztataműtét az, ami segíthet. A szakorvos kifejtette, a prosztata esetében specifikus vizsgálatokra van szükség, meg kell határozni azt is, hogy a prosztatarák mennyire terjedt ki, okozott-e áttéteket, ez alapján határozzák meg a kezelési stratégiát.

– Amennyiben a daganat nem kiterjedt, tehát nem adott áttéteket, akkor két lehetőségünk van, az egyik a prosztata teljes eltávolítása, a másik pedig a sugárkezelés, melyet gyógyszeres kezelés is kiegészíthet – mutatott rá Flaskó Tibor.

A szakember leszögezte, ha a prosztatarákot korán sikerül felfedezni, akkor mindkét kezelési stratégia eredményesen alkalmazható, vagyis a beteg meggyógyítható.

A szakember a beszélgetés során azt is ismertette, a kezelések milyen időtartamot ölelnek fel. Kiderült az is, a jóindulatú prosztata megnagyobbodás gyógyszeres kezelése akár hosszú éveket is felölelhet, valamint az is problémás lehet, hogy a betegeknek egy része nem biztos, hogy reagál a kezelésre, így az is elképzelhető, hogy később mégis műtétre kerül sor a jóindulatú megnagyobbodása esetén is. A szakorvos részletezte, ez esetben is érdemes rendszeres kontrollvizsgálatokon is részt venni, hiszen ezzel a műtéttel a prosztata tokja megmarad, ezáltal a későbbiekben prosztatarák még kialakulhat a betegnél.

– Ilyenkor persze jogosan merül fel a betegben, hogy miért nem távolítják el a teljes prosztatát? Azért, mert ez egy jóval megterhelőbb és nagyobb műtét, ami magasabb szövődményrátával bír – fejtette ki. Flaskó Tibor hangsúlyozta, minden esetben mérlegelni kell, mielőtt valamelyik kezelési mód mellett letennénk a voksunkat, az egészségi állapot mellett számításba kell venni egyebek mellett a kísérő betegségeket is.

Minden betegnél ismertetjük a lehetőséget, segítünk a döntéshozatalban, de végül a döntést a páciensnek kell meghoznia

– jegyezte meg. A műtét és a kezelések esetleges komplikációiról, a kezelések szövődményeire a szakértő a beszélgetés során részletesen kitért.

Nem csak a prosztatát érintheti

Az urológus hangsúlyozta, prosztatarák esetében is keletkezhetnek áttétek, így kimondottan fontos, hogy a betegséget a szűrővizsgálatok segítségével időben azonosítsák.

– Az elsődleges áttétek a prosztata a közvetlen környezetében fordulhatnak elő. Ezek mellett a leggyakoribb áttét viszont a csontáttét, ez leginkább a szivacsos csontokat érinti, de ezen túlmenően gyakorlatig bárhol jelentkezhet még daganat. Így akár a tüdő, a máj, vagy éppen más belső szervek körül is – világított rá az igazgató.

A prosztatarák megelőzése

A szakértő emlékeztetett, bár a prosztatarákot megelőzni nem lehet, de kialakulásának esélyei csökkenthetők, és ha időben észrevesszük, akkor a betegség gyógyítható.

– A megelőzés tekintetében, ami segítséget nyújthat az az úgynevezett egészséges életmód. A betegség kialakulásának az esélyeit csökkentheti a rendszeres testmozgás, de az is, ha egészségesen táplálkozunk és megválogatjuk, hogy mit eszünk – fogalmazott Flaskó Tibor.

A klinikaigazgató megjegyezte, a dohányosok és az elhízott emberek körében jóval gyakrabban fordul elő a prosztatarák is, több odafigyeléssel viszont nemcsak ez ellen teszünk, hanem az általános egészségi állapotunkat is javíthatjuk.