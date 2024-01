A Mályvavirág Alapítvány tizenegyedik alkalommal csatlakozott a European Cervical Cancer Association (ECCA) kezdeményezésére létrejött Európai Méhnyakrák-megelőzési Héthez.

A programról figyelemfelkeltő gyöngyfűzéshez (a gyöngy a humán papillomavírus (HPV) elleni védekezés és megelőzés szimbóluma) kapcsolódó sajtótájékoztatót tartottak pénteken a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) Pósa utcai központjában.

A tájékoztató résztvevői

Forrás: Kiss Annamarie

Kerekasztal-beszélgetések és előadások

Az eseményen elhangzott, a program időszakában, január 22. és 28. között az alapítvány az országos Mályvavirág Pontok, több mint 200 település, védőnői szolgálatok, egészségfejlesztési irodák segítségével különböző rendezvényekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal mutat rá arra, miért elengedhetetlen a rendszeres méhnyakszűrésen való részvétel. A programokról nem hiányozhat az elmaradhatatlan gyöngyfűzés sem: az országszerte elkészített gyöngy karkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

Az idei, Gyöngy-percek elnevezésű eseménysorozat azt hangsúlyozza, hogy a méhnyakszűrés mindössze néhány percet vesz igénybe, de megelőzhet, vagy még időben felfedezhet egy nagyon komoly betegséget.

Mint kiemelték, középpontban idén a motiváció áll. Magyarországon a szűrési hajlandóság sajnos nem éri el a skandináv országok 90 százalékos arányát. Ennek oka lehet többek között például egy rossz élmény, a szociális háttér vagy az alacsony egészségértési szint. A Mályvavirág Alapítvány célja, hogy felderítse, mi állhat a háttérben, és segítse azokat, akik még hezitálnak a szűrővizsgálaton való részvétellel kapcsolatban.

A HPV-nek több mint 200 fajtája ismert

Széles Diána alpolgármester a fiatalok felé fordulva kiemelte, nagyon sok olyan alattomos betegség van, amiről mit sem sejtünk, mert nincs tünete, majd egyszer csak kiderül egy vizsgálat során, amikor sokszor már késő.

A HPV-nek több mint 200 fajtája ismert, és most azért vagyunk itt, hogy felhívjuk mindannyiótok figyelmét arra, hogy rendkívül fontos a megelőzés és rendszeres szűrővizsgálat. Lányok, el kell menni nőgyógyászhoz, nem szabad félvárról venni a betegséget

– hangsúlyozta. Hozzátette, a debreceni gyerekek 90 százaléka be van oltva a vírus ellen, ez egy nagyon pozitív dolog, hatalmas lehetőség a mostani fiataloknak, ugyanis 20-30 évvel ezelőtt ez nem így volt.

Széles Diána alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

– Azt ajánlom nektek, éljetek a lehetőséggel, aki nincs beoltva, az mindenképpen menjen el, mert ez egy olyan betegség, aminek nincs előjele, egyszerűen már azon kapja magát a beteg, egy vizsgálat után azt a diagnózist kapja, hogy pozitív – szögezte le Széles Diána. Rávilágított, a daganatos megbetegedés egy olyan kór, ha bekerül egy családba, az megmérgezi azt, legyen beteg egy nagyszülő, szülő vagy gyermek, mindenkire hatással lesz, mindenkit érinteni fog, az egész családnak megváltoztatja az életét.

Az egyik legnagyobb fegyver az oltás

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója elmondta, évente Magyarországon több ezren meghalnak a betegségben. Ha nem is lesz ilyen végzetes kimenetelű, akkor is fenn áll az esély arra, hogy a beteg meddő lesz. – A HPV ellen jelenleg az egyik legnagyobb fegyver az oltás, és nagyon örülök annak, a debreceni fiatalok komolyan veszik, és nagy számban vannak beoltva – nyomatékosított.

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

Minél több nőt elérni

Zsadányiné Szabados Dorina, a debreceni Mályvavirág Pont vezetője ismertette, a hét folyamán az alapítvány social media felületein ismert emberek és túlélők osztják meg azt, őket mi motiválja arra, hogy időről időre elmenjenek méhnyakszűrésre. Mindemellett a Budapesten utazók a metró aluljárókban, a debreceniek pedig a DKV járművein figyelemfelhívó plakátokkal találkozhatnak.

A Mályvavirág Alapítvány 2024-ben azon dolgozik, hogy kiderüljön, mi az, ami visszatartja a nőket attól, hogy rendszeresen részt vegyenek méhnyakszűrésen

– fogalmazott. Hozzátette, az alapítvány hazai és nemzetközi platformon is azért dolgozik, hogy elősegítse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célkitűzésének megvalósulását, hogy a méhnyakrák teljesen eltűnjön a Föld színéről. Ehhez a WHO szerint arra van szükség, hogy 15 éves korukra a lányok legalább 90 százaléka megkapja a HPV elleni védőoltást, a felnőtt nők legalább 70 százaléka rendszeresen járjon szűrésre, illetve azon nők közül, akiknél elváltozást okoz a HPV, legalább 90 százalék kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos invazív állapot fennállása esetén.

Zsadányiné Szabados Dorina, a debreceni Mályvavirág Pont vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Továbbá elhangzott, Magyarországon kétféle méhnyakszűrési eljárást különböztetünk meg: a népegészségügyi szűrést, valamint az ún. opportunisztikus, azaz magánúton történő méhnyakszűrést. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) háromévente meghívót küld ki azoknak a 25-65 év közötti nőknek, akik az elmúlt három évben nem voltak méhnyakszűrésen a regiszterük szerint. A meghívó alapján megközelítőleg 40 százaléka megy el a nőknek a szűrésre rendszeresen. Az opportunisztikus szűrésben a nőgyógyász orvosok magán körülmények között szűrnek, a citológiai kenetvétel évente ismételhető.