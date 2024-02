III. Károly rákos - ez a cím percek alatt söpört végig az interneten világszerte hétfő este, miután hivatalos közleményben tudatta a Buckingham-palota, hogy a jelenlegi brit uralkodónál rákot diagnosztizáltak.

Mint írták, a király többek között azért vállalta fel a nyilvánosságot, hogy segítse a társadalom megértését a daganatos betegek irányába. Hiszen számok ismertetése nélkül is pontosan tudjuk, hogy mennyire sok ember érintett. Talán nincs is olyan személy, aki közvetve vagy közvetlenül ne lenne részese ennek az aljas kórnak. Biztosan olyanok is vannak, akik azt hiszik, velük és családtagjaikkal nem történhet meg, hogy megbetegedjenek. Akik szerint ez többnyire csak egy filmes klisé, ami után ne számítsunk semmi jóra. De látjuk, a rák nem válogat, nem számít státusz vagy pénz, bárhová bekopogtathat. Megmutatja, hogy a király is ember. Tabutéma, amit félünk kimondani, nem merünk beszélni róla, és ha bárki meghallja, rögtön a halálra asszociál. Nem véletlenül, hiszen a rák nagyon is valós, és olyan agresszívvé válhat, hogy a legerősebb szervezetet is képes rövid időn belül teljesen leépíteni. Tudom, láttam. Én is azt gondoltam, hogy nem lesz hozzá közünk, hogy köszönjük, jól vagyunk nélküle. De nem kért engedélyt, ajtóstul rontott a házba, majd győzött...

III. Károly bátor, tiszteletreméltó. Kiállása példaértékű, még akkor is, ha minden bizonnyal a világ legjobb orvosainak kezében van a sorsa. Története talán észhez téríti a földi halandót, hogy becsülje meg jobban az egészségét, és erőt ad annak, aki hasonló démonokkal küzd. És reményt, mert bármilyen szomorú filmes befejezés helyett igenis létezhet happy end.