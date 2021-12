Reméljük, hogy az átoltottságnak köszönhetően a vírus szépen lassan „kikopik” a hétköznapokból, s nem kell egy sokadik hullám részeseinek lennünk. Az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk: a nehéz helyzeteken csak közösen tudunk felülkerekedni. A járvány megtanított bennünket arra, hogy értékeljük az időt, az emberi kapcsolatokat, hogy többet jelent egy szoros kézfogás, egy őszinte ölelés, figyelem bármilyen becsomagolt ajándéknál. Felismertük, hogy érdemes lelassulnunk, befelé is figyelnünk, hogy az élet, amit annyira magától értetődőnek veszünk, bizony mulandó. Nemcsak abban szereztünk rutint, hogy mindig lapuljon a zsebünkben egy szájmaszk, hanem abban is, hogy tudjuk, kihez fordulhatunk, ha szükségét érezzük.

Az adventi időszakban felragyogó ünnepi fények mellett a szívünkben is fellobbant a szeretet lángja, ami a karácsony közeledtével egyre inkább erősödik. Ilyenkor az érzelmek is felfokozódnak. Szerencsések azok, akik szeretteik körében lehetnek, de azokról se feledkezzünk meg, akiknek az ünnep magány és teher. Ajándékozzunk időt, kedvességet, odafigyelést! Ha pedig véget érnek az ünnepek, és az utolsó, díszekkel teli dobozt is eltesszük, ne engedjük, hogy a szívünkben lévő fény is a „polcra kerüljön”. Viszont ezért tenni is kell. Nap mint nap. Áldott ünnepeket kívánok minden kedves Olvasónknak!