Idén 30 társasház előkertjének díszítéséhez igényeltek virágokat a ,,Virágos lakótelep” program résztvevői, a munka pedig május 10-én el is kezdődött – tette közzé Majoros Petronella, Hajdúszoboszló alpolgármestere Facebook-oldalán.

Mint ismeretes, az önkormányzat tavaly szervezte meg először a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesülettel közös akcióját, annak sikerén felbuzdulva idén már 1 millió forintot különítettek el e célra a fürdőváros költségvetésében.

Majoros Petronella tudatta, összesen közel 1000 db, 8 különböző fajtájú, egynyári és évelő virág közül választhattak a jelentkezők.

A növényeket Czeglédi Gyula polgármester, Kocsis Róbert önkormányzati képviselő, Majoros Petronella önkormányzati képviselő, valamint a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület tagjai közösen adták át a művelődési központ parkolójában.

Nyolc különböző fajtájú, egynyári és évelő virág közül választhattak

Forrás: Majoros Petronella / Facebook

Az átadó alkalmával az is elhangzott, a virágokat szerető lakosok nemcsak a maguk kedvére ténykednek, példamutatásukkal hozzájárulnak a természet értékeinek megóvásához is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a növények elültetése azért is fontos, hogy a lakótelepen élő gyermekek megszeressék a virágokat, lépésről lépésre megismerjék azok fejlődését, és később akár ők is részt vegyenek környezetünk gondozásában.