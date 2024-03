Így nemcsak teljeskörű liftcserére, hanem a meglévő liftek modernizációjára is igényelhető támogatás, továbbá minimum 12 lakásos és 1990 előtt épült téglaházak lakóközösségei is részt vehetnek a programban. Továbbra is kiemelt szempont a nyílászárók cseréje, a födém és homlokzat hőszigetelése; a pénzügyi kondíciók pedig lényegében megegyeznek a tavalyival.