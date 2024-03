Az idei panelprogram elindításáról is döntenek a debreceni önkormányzati képviselők a csütörtöki ülésükön. A Papp László polgármester által benyújtott előterjesztés szerint pályázatot írnának ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására.

Mint felidézi, a tavalyi felhívásra 16 pályázat érkezett be, a pozitív elbírálást kapottak fele-fele arányban vonatkoztak liftek energiamegtakarítást eredményező cseréjére, valamint homlokzat és födémek hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére. A beérkezett pályázati anyagokból és a felmerülő kérésekből, kérdésekből megállapítható, hogy nagy igény jelentkezett nemcsak a liftek cseréjére, hanem azok felújítására is. Továbbá az úgynevezett „panelépületek” mellett a régebbi téglaépítésű épületek felújítása is szükséges lenne, amelyekből Debrecenben körülbelül 200 van.

2024-ben pályázatot az iparosított technológiával épített, valamint az 1990 előtt épült, minimum 12 lakásos téglaépítésű épületek társasházként működő lakóközösségei, illetve debreceni székhelyű lakásszövetkezetek nyújthatnának be.

Azon közösségek támogathatósága érdekében, akik önerejükből már megkezdték, de még nem fejezték be a beruházást, az előterjesztő javasolja, hogy a 2023. január 1-jét követően indult, megfelelő dokumentációval rendelkező épületek esetében is legyen lehetőség a pályázat benyújtására.

Három területen

Három tevékenységi körben nyújtanának támogatást: nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, homlokzatok és födémek hőszigetelése, valamint liftek energia-megtakarítást eredményező modernizációja, felújítása vagy cseréje.

A célja elsődlegesen továbbra is az energiahatékonyság javítása.

Az energiatakarékosság fokozását célzó beruházások megvalósítása rendkívül költséges, emiatt jelentős terhet ró a társasházak, az ott lakó magánszemélyek számára, a kiegészített panelprogrammal azonban lehetőséget teremthetünk az energiafogyasztásuk és ezáltal kiadásaik csökkentésére

– jegyzi meg a polgármester.

A közgyűlés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásával a programra 500 millió forint keretösszeget biztosított. A támogatás mértéke a tavalyi évhez hasonlóan legfeljebb az elismerhető bekerülési költség 25 százaléka lenne, mely nem haladhatja meg lakásonként a 750 ezer forintot, pályázatonként pedig a 100 millió forintot.

Pályázatot benyújtani 2024. május 1-től október 31-ig lehetne. A pályázat elbírálására folyamatosan kerülne sor. A javaslat szerint a benyújtott pályázatokat ismét a Tulajdonosi Bizottság értékelné, a támogatói döntést ezt követően továbbra is a polgármester hozná meg.