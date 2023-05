– Újraindítjuk a panelprogramot – jelentette be Papp László, Debrecen polgármestere hétfőn a Vénkertben tartott sajtótájékoztatón. Mint elmondta, a cívisváros 2023-as költségvetésében kiemelt szempont volt a fenntarthatóság és a környezettudatosság előtérbe helyezése, ehhez kapcsolódva született meg az elhatározás a panelprogram újraindításáról. Kifejtette: az elmúlt években számos ok miatt leállt a kormányzat által 2001-ben indított panelporgram, az utóbb időben pedig a hitelezés is rendkívül megdrágult, így azon társasházak számára is, melyek egyébként kellően takarékoskodtak és volt felújítási alapjuk, gyakorlatilag ellehetetlenült a felújítás végigvitele.

Amennyiben a közgyűlés csütörtökön elfogadja az előterjesztést, egy 500 millió forintos keretösszeg erejégig finanszírozzuk a panelprogramot. A javaslat tartalmazza azt is, hogy a következő öt évben legalább ennyi keretösszeggel évről évre biztosítjuk ezt a forrást. A cél továbbra is az energiahatékonyság javítása

– hangsúlyozta Papp László, megjegyezve, a sajtótájékoztató helyszínválasztásának indoka, hogy a Vénkertben is számos épületet újítottak fel korábban.

Akár 100 millió forint is kapható

A részletekről elmondta, társasházak és debreceni székhelyű lakásszövetkezetek pályázhatnak, az önkormányzati támogatás a bekerülési összeg maximum 25 százaléka, legfeljebb 100 millió forint projektenként, illetve lakásonként maximum 750 ezer forint. A pályázat keretében három elemre igényelhető támogatás: a nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréjére; a homlokzatok és födémek hőszigetelésére, e kettő kizárólag együttesen pályázható. Harmadikként a liftek energia-megtakarítást eredményező cseréjére is lehet pályázni (együttesen ez előző kettővel, vagy önállóan is). Maga a liftcsere nem támogatható, ha nem jár együtt energia-megtaarítással. 2023. június 1-től lehet benyújtani az igényeket 2023. december 31-ig, azokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálják el a keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2024. február 29-ig.

A polgármester azt is hozzátette, a panelprogram újraindításának tervét már februárban közölték, azért, hogy az érintettek fel tudjanak készülni rá.

Mintegy 23 ezer 500 panellakás van Debrecenben

Papp Viktor, a közgyűlés FIDESZ-KDNP frakciójának vezetője elmondta, Debrecenben több mint 23 ezer 500 panellakás van, ezeknek segíthet a program a károsanyag kibocsátás mérséklése mellett a rezsi jelentős csökkentése révén.

A korábbi felújítási tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyílászárók cseréjének, valamint a homlokzat-, és a födém hőszigetelésének együttes megvalósításával 18-21 százalékos energiamegtakarítás érhető el. Amennyiben ezzel egyidőben fűtéskorszerűsítés is megvalósul, azzal együttesen 55 százalékos energiamegtakarítás is elérhető.

Papp Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a programról minden részlet megtudható majd a www.panelprogram.debrecen.hu honlapról és ide kell a pályázatokat is feltölteni. Emellett a hivatal munkatársai is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Az előkészületek (például tervezés) a bekerülési költség 1 százalékának erejéig támogatható az önkormányzati forrásból. A felújítást a szerződéskötéstől számított 18 hónapon belül kell elvégezni. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, becslés szerint a debreceni panelházak 15-20 százaléka eshetett át felújításon.

Jelentős segítség lehet

A debreceni panelprogramról (hivatalosan: az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása) szóló előterjesztésben az áll, hogy 2001-ben Magyarország Kormánya elindította az első iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatását, mely „panelprogram” néven vált ismertté. A panelprogram során olyan fejlesztéseket támogattak, amelyek hatékonyabbá tették a panelházak energiagazdálkodását. Debrecen önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásával a Közgyűlés arról döntött, hogy újraindítja Debrecenben a már korábban is sikerre vitt panelprogramot, melyre 500 millió forint keretösszeget biztosít.

Jelentős energiamegtakarítás érhető el a felújítással

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása. Az energiatakarékosság fokozását célzó beruházások megvalósítása költséges, emiatt jelentős terhet ró a társasházak, így az ott lakó magánszemélyek számára is, az újrainduló panelprogrammal azonban lehetőséget teremthet a város az energiafogyasztásuk és ezáltal kiadásaik csökkentésére.

Az előterjesztés szerint a Közgyűlés a benyújtott pályázatok értékelésére a Tulajdonosi Bizottságot jelöli ki. A támogatói döntést ezt követően a polgármester hozná meg. Az előterjesztés mellékleteként elkészült egy útmutató is, melyben részletesen meghatározzák a pályázati feltételekkel kapcsolatos tudnivalókat.

„Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk hosszú távon elkötelezettje a panelprogram folytatásának, ennek megalapozása érdekében arra teszek javaslatot, hogy a Közgyűlés az elkövetkezendő 5 költségvetési évre évi legalább 500 millió forint keretösszeggel vállaljon előzetes kötelezettséget a szükséges fedezet biztosítására” – írja a javaslatban a polgármester.

