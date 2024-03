Sajnálatosnak nevezte a Civil Fórum Debrecen Egyesület a hétfői sajtótájékoztatóján, hogy Debrecen vezetése, a hatóság és a CATL képviselői nem tartanak „hagyományos” közmeghallgatást; szerintük ennek oka, hogy a felsoroltak félnek a debreceniek haragjától. Az Egyesület úgy véli, hogy a CATL maga is – korábbi nyilatkozatait megcáfolva – mindent megtett a közmeghallgatás elkerülésére, továbbá nyilatkozatai és tettei között „oly mértékű ellentmondás mutatkozik, amely hitelességüket kérdőjelezi meg”. Szerintük információkat titkolnak el a debreceniek elől. Az Egyesület tíz kérdéssel fordul az illetékesek felé, ezek elsősorban a gyár működésének tűzvédelmi terveire, a „szürke vízre” és a szomszédos katódanyag-gyárral való összetett kockázatra vonatkoznak.

– Jelenleg Debrecenben köz nélküli közmeghallgatás zajlik az akkugyárakkal kapcsolatban; ez gyakorlatilag a kormány részéről beismerése annak, hogy nem támogatják az emberek az akkumulátor-gyarmatosítást, a kormány pedig nem mer szembenézni velük ebben a kérdésben – jelentette ki Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője hétfőn sajtótájékoztatón, a Régi Városháza előtt. A kormány gyávasága szerinte abban is látszik, hogy az LMP júniusban beadott, a kiemelt beruházási törvényt visszavonásáról szóló népszavazási kezdeményezését különböző módokon lehetetlenítik el. – Debrecenben létrejött a teljes ellenzéki együttműködés – jelentette be Rutz Tamás, az LMP helyi politikusa. – A debreceni városvezetés a mai online közmeghallgatáson paródiát csinál abból az intézményből, amivel az emberek véleményét, kérdéseit kellene feldolgoznia. Mi azonban komolyan vesszük, begyűjtjük és továbbítjuk ezeket. Mi azért akarjuk átvenni Debrecen vezetését Mándi László polgármester-jelölttel, hogy egy hiteles, az emberekért dolgozó városvezetés jöjjön létre – mondta.

Példa nélküli a közmeghallgatás az ellenzékiek szerint

Példa nélkülinek nevezte a közmeghallgatást Mándi László, a debreceni ellenzékiek és az akkumulátorgyárak ellen küzdők közös polgármesterjelöltje Debrecenben a régi városháza előtti sajtótájékoztatón március 4-én. Kijelentését azzal indokolta, hogy ezúttal a debreceni lakosság számára online megjelenést biztosított a város vezetősége, személyes részvételre nem volt lehetőség. – Szerintünk ezzel is demonstrálják, hogy nem akarják a kínos kérdéseket élőben megkapni, hiszen nem is tudják megválaszolni azokat – fogalmazott Mándi László. Elmondta, hogy a nap folyamán, a közmeghallgatás ideje alatt a pultjaikkal várták a debrecenieket a kérdéseikkel, amelyeket segítettek beküldeni ügyfélkapun keresztül. – Több, mint 450 kérdést nyújtottunk be, ezekre várjuk a kimerítő válaszokat. Úgy látjuk, hogy az elmúlt egy évben a város válaszait a debreceniek nem tartották kielégítőnek, hiszen ugyanazok a kérdések merülnek fel újra és újra. Nincsen arra válasz, hogy milyen küszöbértékekkel fog dolgozni a CATL, milyen károsanyag-kibocsátási mennyiségeket fog produkálni a gyár. Ma élő videóban jelentette be Papp László, hogy még kevesebb lesz az üzem vízfelhasználása, de nem tudjuk, mennyi lesz az a még kevesebb, milyen infrastruktúrát, és ezt ki fogja finanszírozni. Ezekre a mai napig nincsen válasz, ami szerintünk végtelenül aggasztó – számolt be róla.

A baloldal és az aktivisták saját célra használták

A debreceni Fidesz-KDNP-frakció közleményben reagált az elhangzottakra. Mint írták, a közmeghallgatás célja, hogy a hatósági eljárással összefüggésben felmerülő lakossági kérdésekre válaszok szülessenek a hatóság részéről. A tavaly, Debrecenben lezajlott közmeghallgatások egyértelműen bizonyították, hogy azokat a baloldali pártok és aktivistáik saját politikai céljaikra használták fel, elvéve a teret és a lehetőséget a debreceniektől.

A helyi dollárbaloldal ismét botrányossá tenné a CATL munkahelyteremtő beruházáshoz kapcsolódó megismételt közmeghallgatást. Láthattuk, hogy a párbeszéd és a szakmai viták helyett az agresszióban és a provokációban hisznek, az erőszaktól sem riadnak vissza. Azzal sem törődnek, hogy a helyieket megbotránkoztatja viselkedésük, a város nyugodt hangulatát félelemkeltéssel akarják megtörni - olvasható a közleményben.

Hozzátették, a baloldal képviselői továbbra sem ismerik Debrecent, és az itt zajló folyamatokat. Úgy akarnak beleszólni a helyi ügyekben, hogy azokról fogalmuk sincs. Ez különösen igaz azokra a budapesti baloldali képviselőkre, akik lassan napi szinten kocsikáznak ide Budapestről politikai haszonszerzés céljából. Bármit állítanak a dollárbaloldal helyi ügynökei, a CATL katasztrófavédelmi engedélyével kapcsolatos közmeghallgatásról, a jogszabályoknak megfelelően, jóval az esemény előtt tájékoztatta a város és a hatóság a debrecenieket, hiszen minden munkahelyteremtő beruházás csakis a transzparencia, a jogszerűség és a környezetvédelmi előírások betartása jegyében valósulhat meg.

Nyugodtan kérdezhetnek a debreceniek

Az online közmeghallgatás biztosítja, hogy mindenki nyugodtan tudjon kérdéseket és észrevételeket feltenni. Így a debreceni polgároknak nem kell attól tartaniuk, hogy a baloldali politikusok ellehetetlenítik, szabotálják az itt élők érdekében zajló közmeghallgatást. Az agresszív, balhécsináló baloldal miatt csak ilyen formán lehet biztosítani a közmeghallgatás eredményességét és a résztvevők biztonságát. Kiemelték, nem hagyják, hogy a debrecenieket bárki megakadályozza a jogszabályok által nyújtott lehetőségeik és állampolgári jogaik gyakorlásában, mert számít a debreceniek véleménye és biztonsága!

Éppen ezért dolgoztunk az elmúlt évben is azon, hogy a debreceniek által megfogalmazott észrevételeket, javaslatokat az ipari beruházások során érvényre juttassuk. Papp László polgármester közbenjárásának köszönhetően, és a debreceniek véleményének figyelembevétele miatt a CATL folyamatosan újratervezi épülő üzemének paramétereit.

Ez jó hír Debrecen számára, mert míg korábban az épülő üzem leendő méretét és energiafogyasztását csökkentették, a CATL a napokban bejelentette, hogy a debreceni üzemük vízfelhasználását is drasztikusan csökkenteni fogják. A korábbi ígéretnek megfelelően pedig ebben az évben létrejön a Debreceni Egyetemmel közösen kidolgozott Környezeti Ellenőrző rendszer.

A félelemkeltést, az erőszakot és a bizonytalanságot képviseli a Momentum

Mint írják, a Momentum, Mándi Lászlóval az élen, teljesen alá akarja ásni a hatóságokba vetett bizalmat, a debreceniek biztonságérzetét. A politikai haszonszerzés érdekében hazudoznak, valótlanságokat állítanak, és egyértelmű tényeket kérdőjeleznek meg. Mándi László tökéletesen képviseli Debrecenben a Momentum politikáját: a félelemkeltést, az

erőszakot, a bizonytalanságot. Mándi László és az őt támogató, külföldről finanszírozott pártok és mozgalmak célja Debrecen lezüllesztése, a debreceni gazdaság tönkretétele. Beruházásokat, fejlesztéseket állítanának le, ezzel munkahelyek ezreit szüntetnék meg. Ha Mándi Lászlón múlna, a lemaradás és a bizonytalan jövő várna Debrecenre. Mándi László, még el sem kezdődött a választási kampány, de már elárulta a debrecenieket. Alárendeli városunk érdekeit egy mikepércsi álcivil szervezet érdekeinek, és Gyurcsány embereként Debrecent politikai játékszerré akarja silányítani, főnöke hatalomra jutása érdekében.

Nem hagyják megfélemlíteni a debrecenieket

Nem hagyjuk, hogy fizetett provokátorokkal, Budapestről ideutaztatott bértüntetőkkel, baloldali anarchistákkal megfélemlítsék a debrecenieket! Nem hagyjuk, hogy a debreceniek biztonságát garantáló hatósági eljárásokat megakadályozzák, és hogy erőszakosan lépjenek fel a közfeladatokat ellátókkal vagy a debreceniekkel szemben. Ahogy az elmúlt 25 évben, úgy a jövőben is mindent megteszünk Debrecen biztonságos, kiegyensúlyozott, környezettudatos és fenntartható fejlődése érdekében.

A debreceniek az elsők! - jelentették ki, majd hozzátették, a Fidesz-KDNP tagjainak, képviselőinek számít Debrecen jövője, az itt élők sorsa, biztonsága, egészsége, véleménye. Debrecen biztonságos fejlődésére, gyarapodására kizárólag Papp László a garancia!