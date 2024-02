Nem a nagyravágyók terepe

Nagy János a robogójával közelít az autónk felé, és nem kell kétszer kérnünk, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Sokat mond az átmenő forgalom gyakoriságáról, hogy tízperces ismerkedésünket háborítatlanul folytathattuk le az út közepén. Mint mondja, harmincöt éve él itt, három gyermeke mind kirepült, feleségével a nyugdíjas éveiket töltik az utca végi házban. Gyorsan eloszlatja a nagyvárosi gőg szülte derogáló előítéletet: csak mert csend van, korántse higgyük, hogy nincs élet a Buzitai úton.

Rendszeresen jár a postás, reggel és délután is kétszer fordul a távolsági busz, emellett több helybélit foglalkoztatva élénk faipari tevékenységet folytat a 19. század második felében épült Vécsey-kúriában a tulajdonos, Szűcs Zsolt

– sorolja.

Nagy János semmi pénzért nem költözne el

Forrás: Czinege Melinda

János korábban Nyíracsádon dolgozott egy térkőüzemben, majd Budapesten, most jó itt, azt mondja, Buzitán nincs sok minden, de nem is kell. Végül megtudjuk azt is, hogy helyben nincs lehetőség, és nem is igazán ambiciózus az itt élő huszonöt család egy része, jó hír viszont, hogy amint valaki kihal az egyik házból, gyorsan akad jelentkező az ingatlanra.

Jó egy órája vagyunk ott, amikor feltűnik az első mozgó autó, benne a fent említett Szűcs Zsolt, aki hasznos információkat oszt meg a kúriával kapcsolatban.

1138-ban már középkori falu állt itt, fénykorában volt, hogy kétezer lelket is számlált a település, melynek neve a Bozeta személynévből ered, és ahol az 1950-es években malom, szeszgyár és iskola is működött.

A kúriában

Forrás: Czinege Melinda

Elhajtott az egyetlen autó és vele az utolsó reményünk is, hogy még közelebbről megismerjük a helyet, a legfontosabbat viszont megtudtuk: kevesen, de nem egyre kevesebben laknak Buzitán, aminek az egyetlen utcája szerencsére csak az idegen szemével tűnik elnéptelenedőnek.