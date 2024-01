Egy hosszú, boldog élet

Ekkor mozgás sejlik fel egy közeli, bezárt ÁFÉSZ körül. A bolt szinte muzeálisan őrzi a szocializmus lenyomatát. Ajtaja nyitva, udvarán több zsák termés. Belépünk, épp egy középkorú nő áll egy hatalmas kupacnyi hagyma előtt, közben serényen pucolja. Hamar kiderül, nem üzlet ez már, hanem egy lerakat. Apjához vezet, mondja, majd ő mindent elmesél. Szabó Sándor – vagy ahogy sokan ismerik: Csombé – behív minket a konyhába, ahol egy kis kályha biztosítja a meleget. A meleggel együtt megcsap az asztalon lévő, papírcsomagoláson elterülő kolbász illata. Elárulja: saját töltés.

Itt nőttem fel, tanyán. Két és fél kilométerre volt az iskola, azt minden nap megróttam. Mai napig tudom a tanyaszámot: 626, pedig 2010-ben összedöntötte a vihar. A földünk még mindig ott van körülötte, azon a 21 hektáron gazdálkodunk, hagymát termelünk, meg egy kis burgonyát. Az életemet itt töltöttem kint, a határba’

– kezdi történetét Szabó Sándor. Elmondja, a kilencvenes évek óta mezőgazdasági vállalkozóként dolgozik, előtte a II. Kongresszusban 21 évig növénytermesztő gépész volt.

Néhány hónapja lett nyugdíjas, ezt a pródi művelődési házban ünnepelték. Büszkén meséli, Tordai Zoltán és zenekara lépett fel, legalább nyolcvanan voltak. Úgy látja, van azért élet a településen, a régi barátok összejárnak olykor.

Megjegyzi, régen valóban több minden működött Pródon, hetente háromszor rendelt a böszörményi doktor: hétfőn, szerdán és pénteken. Ő maga ugyan nem látogatta, mert sosem volt beteg. Édesanyját is csak akkor látta orvos, amikor megszülte a gyermekeit. Az ÁFÉSZ-bolt azért is különleges helyszín, mert – amikor még kocsma is működött benne – innen vitték el az apját egy Uazzal az oroszok.

Elmondja, a mai napig megáll a traktorral a régi tanya előtt. – Jól mondják: öreg fát nehéz átültetni, de ez igaz. Ahol felnőtt az ember, oda húzza a szíve.

Szabó Sándor a szerencsések közé tartozik, hiszen két gyermeke sokat segít. Együtt takarítják be a hagymát, ők nem hagyták el a települést. Nélkülük talán nem is csinálná, mert a napszámosokkal nehéz lenne nullára kijönni, ráadásul nem is szívesen járnak ki Pródra, esetleg a helyiek dolgoznak be a földön néha. Mégis, ő úgy tartja, neki itt a helye. Mint vallja, van annyi földje, ami elég, és még annyi, ami majd eltakarja.

Forrás: Czinege Melinda

A jó magyar hagyma itt van eltemetve

Megkérdezzük az idei termésről is. Elmondja, tavaly nagyon jó volt a hagyma, nem volt megállásuk, sorban álltak a kocsik, vitték Kisújszállásra, Nagykállóra, Hajdúnánásra. Az idei termés fele megy a juhoknak, pedig a hagyma bírja a fagyot.

Útravalóként meg is ajándékoz néhány jó tanáccsal: a litván és az egyiptomi hagymát ne vegyük meg, mert ott nem ellenőrzik, mivel van permetezve. Megtudjuk, 12 évig növényvédős volt, napi 150 hektárakat permetezett. A saját hagymát odaadja a kisgyerekeknek is, mert tudja, mivel vegyszerezte. Mondja, az a jó hagyma, amelyik „elindult”, vagyis csírázik. Az egészséges, az él. Annak a közepéből lehet a jó pörköltöt főzni, valaki még a zöldjét is beleteszi. Amelyik nem hajt ki, az viszont gyilkos.