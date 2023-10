A bolt már tíz éve bezárt, de erre nincs panasz, mert hetente háromszor (hétfőn, szerdán és pénteken) az önkormányzat buszt küld Bödönhátra, azzal Újszentmargitára járhatnak bevásárolni és orvoshoz az itt élők. Postakocsi és vonatpótló buszok járnak a faluban. Míg hallgattuk az asszonyt, az égen darvak vonultak végig. Jóleső volt ez a találkozás, sajnáltuk is, hogy az asszony már nem állt meg a lencsevégnek, fotózkodás helyett inkább folytatta a félbe hagyott munkát.

Volt nagy focipálya, és fürödni jártak a gyerekek

A településrészből mit volna érdemes megörökíteni? Árokparton legelésző pónikat? Mindenképp, ha már Bödönháton efféle látkép fogadott. Míg a fotóriporterünk a jószágok körül hajlongott a tökéletes kattintásért, addig magam az egyenes utca végén hívogató fás, árnyékos ösvény felé vettem az irányt.

Idegenként fel s alá járunk egy ilyen kis közösség életében, és ahogy az lenni szokott, nemsokára társaságra is leltünk. Sándor József kinézett az udvarra, megtudni, mit ugatnak ilyen rettenetesen a kutyái. Amikor megtudta, hogy mi járatban vagyunk, nagy örömmel újságolta, hogy követi a Haon elnéptelenedő településeket felfedező sorozatát, és nagy örömmel regélt nekünk a régi időkről, melyet Bödönháton élt meg.

Úgy képzeljék el, hogy még tanulóként betettem a lábamat ide a műhelybe, és ötven év múlva jöttem ki. Sosem mentem innen sehova, egyszer terveztem, hogy Tiszaújvárosba elmegyek, de visszahúzott a szívem. Itt jó a levegő, csend van, körülöttünk mindenfelé erdő van

– kezdte, és azonnal magyarázta is, hogy Bagotáról költözött a családjával Bödönhátra, a szülőket a munka hozta ide, de ő akkor még kicsi gyerek volt. Felidézte, hogy a településrészen régen hatalmas futballpálya volt, József is szeretett játszani, sőt egy időben pályagondozó és edző is volt. Nem messze a lakóházaktól a Keleti-főcsatorna vize idilli hangulatot fest a tájba, ez a hely régen és ma is kedvelt helyszíne volt a bödönhátiaknak. Annak idején, amikor még nagy nyüzsgés volt a faluban, a gyerekek csapatokba verődve jártak le hol a pályára, hol a közeli vízpartra. – Közel van, a kutyákkal én is el szoktam sétálni arra. Régen ott sokat fürödtünk – mondta. Arról is beszélt, hogy évtizedekkel korábban Bödönháton sorházak voltak végig az út mentén, de ezeknek nagy részét már lerombolták. Az ott élők főként Újszentmargitára költöztek el.

Időközben a szomszéd is megjelent, rá is kapcsolt a fűnyíróra. Nem bántuk, bírjuk a zajt, és azt is elismerjük, hogy a bödönháti porták szépek, rendezettek. Ezt a munkával járó hangoskodást leszámítva igencsak csendes a falu, erről József világosított fel minket. Azt mondta,