A lepusztult, rég gazdátlan ingatlanok sorát egy-egy idilli, nádfedeles ház követi Tukán. Az aprócska árokban fecser a kacsa, az út mentén kecskék legelnek. Ez a látkép fogadott minket a Debrecentől mintegy 70 kilométerre fekvő tanyavilágban.

Nem volt nehéz megállapítani, hol laknak még ma is, és melyik házra zártak lakatot sok-sok éve. Aprócska falu Tuka, így nem telt sok időbe felfedezni. Félő volt, hogy egy árva lelket sem lelünk, de szerencsénkre nem maradtunk magunkra. A teregetést intézte Prázmári Edina, épp, amikor a házuk előtt haladtunk el. Bízva a szívélyes fogadtatásban, megálltunk. Edina olyan szeretettel fogadott minket, mintha előre bejelentkeztünk volna hozzá. Beszélt a Tukára jellemző életről, majd megmutatta a portájukat is. No, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, mit tudtunk meg a fiatalasszonytól.

Kilenc plusz egynéhány fő (van, aki nem életvitelszerűen él a településrészen), ennyien élnek Tukán.

Régen volt itt nagy élet. Mi vagyunk itt a fiatalok, csak nekünk van gyermekünk

– mondta el, hozzátéve, a kislányát mindennap autóval viszi a tiszacsegei iskolába. Helyben ugyanis nincsen az sem, de kocsmát, postát, boltot sem kell keresni.

A településrész végében egy haltenyészet működik, tanyából van több is. Edina és férje ebben a tanyavilágban voltak gyerekek, aztán ahogy szokott lenni, fiatal felnőttként elkeveredtek Tukáról. Két évvel ezelőtt már maguk határozták el, hogy visszatérnek ide. – Nem megy nekünk a városi élet. Jobb ez. Aki jószág mellett, tanyán nő fel, annak nem megy a városi élet. Itt vannak kacsáink, disznóink, kecskéink, ez így jobb nekünk. Ezt nem tehettük volna már meg a városban, a szomszédok nem tűrnék meg. Itt nincs szem előtt az ember – magyarázta, miért döntöttek Tuka mellett. A kislánya is szereti ezt a csendes környezetet, sokat játszik kint az udvaron, kutyázhat, macskázhat, és ha úgy van, nagyokat sétálhat a határban. Az asszony csak azt hiányolja, hogy nincsen játszópajtása a gyermekének.