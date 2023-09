A vármegye székhelyétől déli irányba több mint 64 kilométerre, a berettyóújfalui járásban fekszik a mintegy száz lelket számláló zsákfalu, Vekerd. Ez Hajdú-Bihar legkisebb községe. Ide látogattunk el az elnéptelenedő településeket, településrészeket felfedező sorozatunk következő állomásaként.

Akármilyen pici faluról is beszélünk, egy biztos: megközelíteni nem nehéz Vekerdet. A 47-es számú főútról szó szerint egyenes út vezet befelé.

A település bejáratánál nem csak magyar tábla várja a látogatókat

Forrás: Czinege Melinda

Hétköznap délelőtt érkeztünk meg a faluba, ahol a magyar és román nyelvű településtáblák után hangulatos látkép fogadott bennünket. A „postaautó” hangszórója fülbemászó trombitaszóval verte fel az utcák csendjét, majd meg-megállt egy-egy kapualjban. A házak előtt idősek tanyáztak (a vármegye déli részén ez egy közismert kifejezés az üldögélésre). A nyár végi meleg szél kellemesnek hatott, mi pedig megpróbáltuk szóra bírni a sok évtizede helyben élő lakosságot. A megszólítás után bár azonnal elutasítottak minket, el mégsem kellett sietnünk. Akadt ugyanis egy-két gondolat, amit kérdezés nélkül is megosztottak velünk. Elfogadtuk, hogy nem kívánnak szerepelni, és ettől függetlenül is szívesen vettük a sok hasznos információt. Megtudtuk például, hogy régen iskola működött helyben, most nem hogy az, bolt sincs több mint két éve.

A csapszéket nem nagyon hiányoljuk, de legalább egy bolt, egy kis tésztaellátás, ha volna itt, hagyma, liszt, na, hát, ami kell. Valamikor voltak itt szatócsok, gombostűt is lehetett kapni a ’petró mellé, de most már nincsenek, megszűntek azok is

– panaszolta az idős úr. Elkeseredve újságolta azt is, hogy már alig-alig akad fiatal a faluban, persze, mint mondta, megérti, hogy a munka után kell menni.