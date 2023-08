Van itt egy szép kilátó, menjenek, nézzék meg! Jó messzire el lehet látni onnan.

Egy helyi férfi irányított el bennünket, mihelyt betettük a lábunkat a Nagyhegyeshez tartozó városrészre, Elepre. Sorozatunk, – melyben elnéptelenedő vármegyei településrészekre látogatunk el – következő állomása ugyanis ez a Nagyhegyeshez tartozó falu volt. A férfi nevét nem tudtuk meg, a látványosságot ajánlotta mindössze, na meg útba igazított bennünket már a biciklire pattanva:

Forduljanak inkább vissza, erre már nem jó az út!

Így tettünk. Visszafordultunk, és ismeretlen kalauzunk javaslata szerint egyenesen a kilátó felé vettük az irányt.

A kilátót 2023. április 27-én adták át

Forrás: Czinege Melinda

Végigsétáltunk a nem túl hosszú tanösvényen, ami oda vezet. Aprócska falu látképe fogadott a magasban, takaros porták sora integetett a lencsevégnek. Hátat fordítva a határnak, éppen szemben az Ökoturisztikai Látogatóközpont új épülete hívogatja az arra járót. Nem sokáig kacérkodtunk a gondolattal, betérjünk-e magunk is, a kíváncsiságunk azonnal irányba tett minket. A puszta képe, csikósok, csillagösvény és interaktív játékok – pillanatra gyerekek lehettünk Elepen. A Látogatóközpont újdonsága a turistáknak szól leginkább, minket a helyiek élete ennél most jobban foglalkoztatott, így bármilyen jól éreztük magunkat, nem sokáig időztünk a kiállításon.

A Látogatóközpont újdonsága a turistáknak szól leginkább

Forrás: Czinege Melinda

Egykor iskola is volt helyben

Az utcán mindössze néhány percet kellett sétálnunk, és máris szembe jött velünk egy kedves helyi asszony, Bojtor Gáborné Erzsike néni, aki éppen kerékpárral igyekezett hazafelé. Cseppet sem zavarta, hogy leszólítjuk idegenként. – Csendes, de nagyon jó – vágta rá azonnal a választ a kérdésre, milyen Elepen élni? Elmondta, hogy öt éve tért vissza ide, egy ideig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élt. – Harminc év után kerültem ide vissza, a sorsom így alakult. Iskolába még idejártam gyerekként, az most már nincsen, de akkor nagyon jó volt itt, sokan voltunk, elsőtől nyolcadik osztályig. Akkor még ennyi volt a kötelező. Mi harmincan voltunk kollégisták, de az itt lakosok azok felül voltak, mi csak kollégiumba jártunk. Egy héten egyszer jártunk haza, de nagyon szép gyerekkorunk volt – elevenítette fel. A családja mindig jószággal foglalkozott, azt mondta, Elepen a mai napig sokan tartanak állatokat, főként baromfit.

Bojtor Gáborné Erzsike

Forrás: Czinege Melinda

Nem kérdés számukra, Elep a legszebb

Helyben van orvosi rendelő, a boltot pedig csak egy ajtó választja el a sörözőtől, a településrész központi helyén, a buszforduló tövében lehet megállni fogyasztani, vásárolni. Itt találkoztunk össze Való Istvánnéval, aki lányával és két unokájával éppen fagylaltért ugrott ki a boltba. Az asszony szívesen elevenítette fel a régi szép időket, és elmondta, mi minden változott Elepen az elmúlt időszak alatt.

Elmondta például, hogy a mostani halfeldolgozó üzem melletti romos, valószínűleg raktárnak használt épület egykor a művelődési ház volt, és ott sok kulturális programot tartottak, színház és mozi várta a látogatókat ott egykor.

A boltot pedig csak egy ajtó választja el a sörözőtől

Forrás: Czinege Melinda

Megtudtuk tőle azt is, hogy a buszfordulóval szemben az orvosi rendelő állt, a mára romosodó épületben régen nagy volt az élet. Kérésünkre még azt is összeszámolta gyorsan, hányan élnek jelenleg a településrészen.

Körülbelül ötven család. Régen sokkal többen éltek itt, mint most. Mi most is szeretünk itt élni, de régen valahogy más volt minden

– jegyezte meg az asszony, aki szerint a hortobágyi településrészek sorában egyértelműen Elep a legszebb.

Való Istvánné szerint a hortobágyi településrészek sorában egyértelműen Elep a legszebb

Forrás: Czinege Melinda

A lányával is váltottunk néhány szót. Elmondta, hogy kisgyermekes családként is elégedettek az elepi élettel, és örömmel fogadták a dicséretünket, mi szerint egy szép, tiszta, rendezett településrészt ismertünk meg. A kislánya már iskolás, néhány hét múlva harmadik osztályos lesz. Nagyhegyesre jár be helyi intézmény híján, de nincs panasz a távolságra, az iskolásokat az önkormányzat külön busszal szállíttatja. Egyébként a Volán járatai is megállnak a Diófa utca névre hallgató megállóban, ahonnan Nagyhegyesre, Hajdúszoboszlóra és Balmazújvárosra is el lehet jutni tömegközlekedéssel.

Mi most nem váltottunk jegyet buszra, ahogy jöttünk – autóval – úgy is távoztunk.

