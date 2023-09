Ez egy ipari központ volt egykor. Volt itt kendergyár, ami 150 főt várt, de ez ingott, mert nyáron több volt, akkor a begyűjtésre kellett a munkaerő. Gépállomás is volt vagy húsz évig, aztán a TSZ-ek megalakultak, az is volt. Most már nincs, és azóta azok az emberek is kihaltak