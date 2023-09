A hajdú-bihari településrész Körösszegapátihoz tartozik, a községtől mintegy hét kilométerre fekszik. A főútról két úton lehet betérni Körmösdpusztára, de nem sokkal több ennél a belterületen lévő utcák száma sem. Nem kellett sok idő a felfedezéshez, ahhoz viszont annál inkább, hogy ott élőkkel is válthassunk néhány szót. Ismeretlen autóval, idegenként gurultunk be a kis közösség életébe, így aztán nem is csodálkoztunk azon, hogy inkább csak a függöny mögül lestek bennünket.

Ha az ablakból vizslató ott lakók nem is voltak segítségünkre, szerencsénkre épp a kapuban találtuk Szilágyi Jánost, tőle, és a nem sokkal később sétálni induló kedvesétől, Márton Rékától tudtunk meg többet a körmösdpusztai hétköznapokról.

Szilágyi János és Márton Réka

Forrás: Czinege Melinda

Nem bánták meg, hogy ide költöztek

Megtudtuk, a pár hét éve voksolt a csendes tanyavilág mellett, ahogy ők fogalmaztak, „ezt dobta a net”. Eladó ingatlant kerestek, és végül Körmösdpusztán találták meg az otthonukat. A határon túlról, Nagyváradról költöztek ide, azóta boldogan telnek a mindennapjaik a mintegy ötven lelket számláló hajdú-bihari településrészen. – Nem akartunk olyan helyre menni, ahol túl nagy a nyüzsgés. Én például szeretem a nyugalmat, megszoktam. Ha már most bemegyek a városba, lefáraszt. Szeretünk itt élni, bár néha már túl nagy a csend. Mondhatni, ez a településrész nincs is rajta a térképen – kezdte János, de kedvese is osztozott a véleményen, úgy fogalmazott: nem költözne el innen semmi pénzért.

Egy pillanatra sem vitatkoznánk, hiszen a város zaját magunk mögött hagyva bennünket is feltölt a tanyavilág csendje. Még ha csak egy-egy röpke óra jut is belőle, az kétségkívül jól eső. A házak rendezettek, látszik, bármilyen tempóban is diktálja a természet a tennivalót, a szorgos kezek tartják az iramot. A napraforgós horizont nyugalmát az egyszer itt, másszor ott felbukkanó fácánok törik csak meg. Ez Körmösdpuszta a pillanatnyi látogató szemével. Néhány perc erejére a szentimentális kép, melyet a letisztult kistemplom, az egykor pletykától nyüzsgő bolt mára romos épülete, a kapualjból csimpaszkodó paradicsompalánták és a tücsökciripeléstől hangos nyár végi délután hangulata fest.